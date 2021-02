Cote d'Ivoire: Elections Législatives 2021 - Kandia Camara confie sa candidature aux enseignants RHDP d'Abobo

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamissoko Camara conduit la liste des 12 candidats RHDP, à Abobo, pour les élections législatives du 6 mars prochain. A quelques jours de la campagne, elle est allée confier, ce dimanche 14 Février, sa candidature aux enseignants Rhdp de la commune. Une rencontre a été organisée à cet effet, dans un complexe hôtelier, au quartier Biabou, dans ladite commune.

A l'occasion, la députée sortante a demandé aux enseignants RHDP, rassemblés au sein de l'Union des enseignants RHDP (Ue-RHDP) de soutenir activement les candidats du parti, afin que ceux-ci puisse conserver leur siège à l'Assemblée nationale. Car il y va des intérêts du RHDP.

« Chers enseignants, Je vous engage à sillonner toute la commune d'Abobo, pour sensibiliser les populations, afin qu'elles se mobilisent pour la victoire du RHDP ici à Abobo. Expliquez-leur que le Président Alassane Ouattara a besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir travailler. Sans la majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas exécuter son programme de développement », a-t-elle lancé.

Elle leur a demandé de mettre en avant les réalisations et les performances obtenues par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. « Présentez aux populations ce que le Président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire depuis 2011. En termes de réalisations d'infrastructures de tous genres et de performance pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Mettez au-devant, le travail abattu en 10 ans par le Président Alassane Ouattara et expliquez-leur, qu'il est nécessaire que le RHDP sorte vainqueur de ces législatives, pour que le Président puissent poursuivre ce qu'il a si bien commencé. Dites-leur que si l'Assemblée nationale tombe aux mains de l'opposition, le Président de la République ne pourra pas travailler », a-t-elle insisté.

A ceux qui estiment que le niveau de l'école ivoirienne a baissé, la ministre de l'éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a répondu que depuis le décès du Président Félix Houphouët-Boigny, les résultats scolaires n'ont jamais été aussi bons que sous le Président Alassane Ouattara.

« Les chiffres sont là. En 2009, la Côte d'Ivoire était dernière. Mais depuis l'arrivée du Président Alassane Ouattara, la performance des enseignants et des élèves s'est améliorée. A tous les niveaux, nous sommes les meilleurs de la sous-région. Nous sommes fiers de faire ce que ceux qui critiquent aujourd'hui, n'ont pas pu faire hier. On a vu la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, ensuite de 2000 à 2010 et enfin, sous Ouattara, depuis 2011. Qui a fait mieux qu'Alassane Ouattara dans ce pays ? C'est ridicule de voir ceux qui ont envoyé le chaos, le désordre et le désastre dans le pays, donner des leçons aujourd'hui. Non ! Que ceux qui n'ont rien foutu de bon à leur époque la ferment ! »

Pour leur part, les enseignants ont par la voix de Traoré Amara, coordonnateur Ue-RHDP d'Abobo-Anyama, promis de tout mettre en œuvre pour la victoire de leur parti dans la commune. « La contribution de l'Ue-RHDP sera déterminante. Nous formerons bientôt nos membres sur tout le processus électoral, afin que la victoire ne nous échappe pas. Les enseignants sont très mobilisés », a-t-il assuré.