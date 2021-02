Burkina Faso: Gouvernance locale - Un projet pour améliorer la cohésion dans les régions touchées par l'insécurité

Le représentant du PNUD, Dieudonné Kini (droite) : « Par ce projet, on met les communautés face à un défi de développement et c'est à elles de trouver la solution ».

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a lancé officiellement, le lundi 15 février 2021, à Ouahigouya, dans la région du Nord, le projet de Gouvernance locale et cohésion sociale (GoLCoS), en collaboration avec le Royaume des Pays-Bas.

Les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, de l'Est et du Centre-Est sont éprouvées par l'insécurité, avec pour conséquences l'effritement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale entre les communautés. Pour y remédier, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas et de l'Etat, a mis en place le projet de Gouvernance locale et cohésion sociale (GoLCoS) qui a été lancé officiellement, le 15 février 2021 à Ouahigouya. D'une valeur d'environ six milliards francs CFA, ce projet va s'exécuter sur trois ans (2020 à 2023).

Les acteurs concernés sont invités à identifier les problèmes en vue de la bonne exécution

du projet.

Il vise, entre autres, à améliorer la qualité et l'accessibilité de l'offre des services publics locaux, à renforcer la redevabilité de la gestion communale vis-à-vis de toutes les couches sociales et à améliorer la qualité des relations et le dialogue entre les populations, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité dans ces six régions. Selon le représentant du PNUD, Dieudonné Kini, c'est sur la base d'une gouvernance locale participative et inclusive pour bâtir la cohésion sociale et un développement économique local profitable à l'ensemble des populations que le projet sera mis en œuvre.

« Les défis prioritaires des collectivités, la mise en place d'un dispositif d'appui-conseil de proximité à travers les bureaux intégrés du Système des Nations unies, la concertation au niveau communal et régional et le genre sont, entre autres principes sur lesquels le projet se basera pour son exécution sur le terrain », a-t-il souligné. Pour lui, il s'agira d'un exercice de co-construction avec les communautés pour faire revenir le vivre-ensemble d'antan. « Le tissu social est effrité. Nous avons besoin d'une synergie d'actions pour revenir à un vivre-ensemble harmonieux. C'est pourquoi j'invite les populations des zones concernées à adhérer à ce projet et à travailler pour que nous puissions aboutir aux résultats attendus », a souhaité le Secrétaire général de la région du Nord, Kouka Jérémie Ouédraogo.