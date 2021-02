Namibie: CAN U20 2021 - La Namibie et la Centrafrique se neutralisent sur le score de 1 - 1

Le match entre les deux novices du groupe B de la 22e CAN U20 n'a pas donné de vainqueur. La Namibie et la Centrafrique ont terminé le match sur le score de 1 but partout ce lundi 15 février 2021.

Pour ce deuxième match du groupe B, il n'y a pas eu de vainqueur entre namibiens et centrafricains, et les deux équipes se sont laissées sur le score nul de 1 - 1.

En effet, après une première mi-temps légèrement dominée par la Namibie avec 55% de possessions et 8 tirs dont 1 cadré, les deux équipes sont revenus des vestiaires galvanisés. A la 53e, la Centrafrique va marquer par le biais de Yangao. Menés aux scores, les Youngs Warriors de la Namibie vont courir après le score, se créant plusieurs occasions. Ils réussiront finalement à marquer à la 81e, grâce au défenseur Kandjii, servi par son coéquipier Kamatuka. Sous pression et voulant éviter la défaite, les centrafricains vont commettre près de 22 fautes contre 8 pour les namibiens. Au final, aucunes équipes ne réussira à marquer le deuxième but synonyme de victoire.

Les deux équipes vont se quitter sur le score de 1 but partout.

Classement Groupe B

Namibie U20 1 points

Centrafrique U20 1 points

Tunisie U20 1 points

Burkina Faso 1 points