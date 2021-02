Gabon: ROJALNU - "FLTP et DCN œuvrent activement depuis plusieurs années pour l'épanouissement de la femme africaine"

interview

Le Réseau des Organisations de Jeunes Africains Leaders des Nations Unies du Gabon et d'Afrique( ROJALNU) poursuit ses activités avec de nouveaux partenaires. Rodrigue Anthony Moapa Walla, Président du Réseau a procédé à la signature d'un partenariat avec les structures Femmes Libèrent Ton Potentiel et Conseil et Formations Comptables}} en vue de promouvoir l'entreprenariat féminin en Afrique. C'était le 12 février dernier à Paris. Dans cette interview accordée au média en ligne Gabonews, il explique les motivations et les choix de ses partenaires.

Bonjour Monsieur le Président ! Vous êtes, Rodrigue Anthony Moapa Walla, le premier responsable du Réseau des organisations de jeunes africains leaders des Nations-Unies du Gabon et d'Afrique. Comment se porte-t-il avec la situation de la pandémie du Covid-19 ?

Bonjour Monsieur le journaliste ! Le Réseau des Organisations de Jeunes Africains Leaders des Nations Unies du Gabon et d'Afrique se portent très bien. L'ensemble des membres de nos représentations sont tenus de respecter les consignes qui figurent dans les mesures barrières édictées par les gouvernements des Etats et l'OMS.

Nous faisons face à la pandémie en essayant autant que faire se peut de jouer le rôle qui est le nôtre dans le cadre de l'amplification de la sensibilisation auprès de la jeunesse en vue d'amener celle-ci à être un instrument de riposte réel contre cet ennemi invisible. Vous pouvez à cet effet le constater de vous-même de par le nombre d'actions que nous avons mené dans ce sens au Gabon et partout à travers l'Afrique par le biais de nos représentations.

Vous avez signé un partenariat ROJALNU-FLTP-DCN,

Pouvez-vous nous en parler ?

En effet, le Vendredi 12 Février 2021 à Paris, j'ai procédé à la signature d'un partenariat avec les structures Femmes Libèrent Ton Potentiel et Conseil et Formations Comptables en vue de promouvoir l'entreprenariat féminin en Afrique.

En lien étroit avec les Objectifs de Développement Durables (Agenda 2030 des Nations Unies) dans son axe n°15, il s'agit à travers notamment un événement dénommé le Congrès Féminin pour l'Entreprenariat d'implémenter des solutions réelles en vue d'autonomiser la femme africaine par le moyen de l'entreprenariat.

Nous avons minutieusement réfléchi à une stratégie permettant aux femmes de recevoir des rudiments au cours du sommet et à postériori d'avoir des bourses leur donnant la possibilité de venir se faire former à Paris pour agencer leur bisness plan et leur projet.

Le congrès a déjà eu lieu dans plusieurs pays en Europe, aux Etats Unis en Afrique en Côte d'Ivoire et le prochain aura lieu dans un autre pays africain désigné à cet effet. Je souhaite vivement pour le cas spécifique du Gabon, que ce projet soit mis en œuvre sous le leadership de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, Première Dame du Gabon.

Les équipes des trois structures réunies mettront tout en œuvre pour garantir l'effectivité de la tenue de ce sommet en fonction de l'évolution de la pandémie au sein des pays africains qui voudront le recevoir.

Qui est ce qui a motivé votre choix avec ces nouveaux partenaires ?

Leur crédibilité. FLTP et DCN œuvrent activement depuis plusieurs années pour l'épanouissement de la femme africaine notamment par le biais d'une pléthore d'initiatives dont le Congrès Féminin pour l'Entreprenariat dont la dernière édition s'est déroulée en Côte d'Ivoire avec un franc succès.

Au sein du ROJALNU, nous pensons et ce, sans risque de nous tromper, que nos trois structures peuvent, main dans la main, inverser la courbe existante en accélérant l'autonomisation de la femme par le biais de l'entreprenariat et la formation à travers le renforcement des capacités dans d'autres domaines tels que le Leadership, le marketing, le digital etc... .

Peut-être autre chose à ajouter ?

Pour le cas spécifique du Gabon, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a décrété la décennie de la femme et le septennat de la Jeunesse. L'agenda des nations à l'horizon 2030 touche pleinement et directement la jeunesse qui est sur le plan démographique, la population la plus importante au sein de notre pays.

Le ROJALNU Gabon continuera de jouer le rôle qui est le sien afin d'accélérer l'atteinte des résultats liés à tous ces différents programmes.

Je voudrai par le canal de cet entretien remercier Mesdames Aurélie ALAMA, Présidente de FLTP et Damaris OMBAGO ESSONO, Présidente de DCN pour tout le travail abattu ayant permis l'effectivité de la signature de ce contrat de partenariat entre nos structures. Dans le même sens, je tiens à féliciter tous mes collaborateurs du Secrétariat Permanent au siège du ROJALNU Afrique à Ouagadougou : M. Salifou KALMOGO, Représentant Résident, Madame Amanda NOMNQA, Secrétaire Général, Rahim NASSER, Conseiller Spécial Mariam JOBE, Conseiller Spécial, M. Baudrick ELAMBO MOSENDE, Conseiller Spécial, M. Dakiri SAWADOGO, Envoyé Spécial auprès des Partenaires Techniques Financiers et Institutions Onusiennes, Edouard KEITA, Secrétaire Executif du ROJALNU Mali, Conseiller en Communication au siège du ROJALNU Afrique, Sans oublier M. Zanna COULIBALY, Président du ROJALNU Côte d'Ivoire, pour tous les efforts déployés et leur soutien constant.

Egalement, au nom de toute la Jeunesse Africaine mobilisée au sein du ROJALNU Afrique, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI, Président de la République Démocratique du Congo qui vient de prendre la tête de l'Union Africaine en qualité de Président en Exercice. Ces mêmes félicitations s'adressent également à Monsieur Moussa FAKI MAHAMAT pour sa brillante réélection à la tête de la commission de l'Union Africaine.