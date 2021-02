Angola: Le pays défend l'accord entre les pays du mécanisme tripartite

Luanda — Le ministre angolais des Transports, Ricardo Abreu, a souligné, lundi, la nécessité pour les pays du mécanisme tripartite de ratifier l'accord de facilitation du transit transfrontalier.

«Deux points très importants ont été abordés», a déclaré le ministre dans des déclarations à la presse à l'issue de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du mécanisme tripartite, tenue lundi par visioconférence.

Outre la ratification de l'accord de facilitation, le ministre a déclaré que les lignes directrices pour les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19 avaient été discutées, afin de faciliter la circulation entre les trois régions.

Il s'agit du Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).

Concernant la question sur le Covid-19, a poursuivi Ricardo Abreu, elle sera approfondie avec les ministres de la Santé des trois régions, afin de s'aligner et permettre la reprise de l'activité économique dans les trois régions.

Il a également mentionné que l'accord de libre-échange continental permettait, d'un point de vue stratégique, d'assurer l'échange de marchandises et la circulation des personnes.

Ricardo Abreu a déclaré que certains pays proches de l'Angola pourraient étendre leurs services au territoire national, citant comme exemple la Namibie, la République du Congo et la Zambie.

Les participants à la réunion se sont également penchés sur l'adoption du projet de directives du Mécanisme tripartite sur la circulation, l'assurance transfrontière des personnes et des biens dans la région, durant la pandémie (covid-19).

La future zone commerciale couvrira le continent africain du nord au sud et les pays qui la composent représentent plus de 50% de la population africaine.

