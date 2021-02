Afrique: CAN des juniors (Mauritanie 2021) - Le Cameroun affiche ses ambitions

En quête d'un deuxième sacre, après son premier obtenu en 1995, le Cameroun a bien entamé la Can des juniors 2021. Les Lionceaux indomptables ont battu la Mauritanie (1-0), le 14 février, en match d'ouverture dans le groupe A. Un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre, consécutif à une erreur défensive des Mourabitounes juniors.

Cette victoire permet au Cameroun d'empocher ses trois premiers points et de prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale. Les choses sont mal engagées, par contre, pour le pays organisateur, la Mauritanie, qui, pourtant, sur l'ensemble de la partie, n'a pas du tout démérité.

Les Mourabitounes juniors ont effectivement fait le jeu dans cette partie, mais ils ont manqué d'efficacité. Ils ont, à plusieurs reprises, échoué sur un excellent portier camerounais. Ils estiment avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. « On regrette certaines décisions que l'on a prises. Dans l'ensemble, on a fait un bon match, mais le Cameroun était mieux que nous car il a du talent et de l'expérience. Nous avons perdu le combat mais pas la guerre», a fait remarquer Njoya Mauril, l'entraîneur camerounais de la Mauritanie.

Lors de la deuxième journée dans ce groupe prévue le 17 février, les juniors mauritaniens seront aux prises avec les Mozambicains qui se sont inclinés, hier (0-2), face à l'Ouganda. Deux matches du groupe B étaient également au programme hier. En première opposition, le Burkina Faso et la Tunisie ont fait match nul (0-0). La Namibie et la Centrafrique se sont également séparés sur un score de parité (1-1). Ce soir, le groupe C, l'un des plus difficiles avec deux équipes anciens vainqueurs (Ghana et Maroc), entre en lice. Le Ghana affronte la Tanzanie à partir de 16h et le Maroc en découdra avec la Gambie.

Pour la première fois depuis sa création, la compétition se dispute avec 12 équipes réparties en trois poules de quatre. Les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs 3es des trois poules se qualifient pour les quarts de finale. Sept pays (Mauritanie, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, Namibie, Centrafrique et Tunisie) sont à leur première participation. Trois anciens vainqueurs (Ghana, Cameroun, Maroc) sont présents en Mauritanie.