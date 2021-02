Ile Maurice: Accident de tyrolienne - La version du directeur du Domaine de Chazal attendue

Il sera interrogé incessamment par la police de Chemin-Grenier, dépendant de la disponibilité de ses hommes de loi. La version du directeur du Domaine de Chazal, à Chamouny, est jugée cruciale par les enquêteurs. Les explications du gérant de la société seront déterminantes pour situer les responsabilités et établir s'il y a eu négligence dans l'entretien des filins.

Pour rappel, samedi, Akhilesh Gopalsing un habitant de Quatre-Bornes de 29 ans, a été victime d'une chute mortelle sur un parcours en tyrolienne, au domaine de Chazal.

Selon les premières indications de la police, le filin de la tyrolienne s'est rompu alors que le jeune homme faisait une descente. Il est tombé dans un ravin. Le SAMU a été dépêché sur les lieux. Mais le médecin de service n'a pu que constater le décès du jeune homme. Akhilesh Gopalsing est mort des suites de ses multiples blessures. Deux employés qui étaient de service le jour du drame et qui ont équipé la victime ont déjà été entendus pour les besoins de l'enquête.

Le parc de loisirs ferme temporairement

Incentive Partners Ltd, gérant du Domaine de Chazal, a émis un communiqué hier au sujet de ce drame. Il annonce que le parc de loisirs ferme temporairement, le temps de l'enquête. La direction, qui exprime «ses plus vives sympathies et sincères condoléances à la famille endeuillée», se dit «toujours sous le choc d'un tel accident». Elle précise avoir enclenché le protocole de secours dès le moment du drame jusqu'à l'arrivée du SAMU. Elle assure également qu'elle «fera tout son possible afin de faire la lumière sur ce drame.

D'ailleurs, une enquête a déjà été commencée par les autorités avec lesquelles la direction s'est engagée à collaborer pleinement et en toute transparence». Incentive Partners Ltd affirme que c'est la «première fois qu'un tel accident se produit malheureusement et que tout le matériel technique est régulièrement vérifié selon un cahier des charges bien établi». Elle garantit avoir «tout le temps opéré selon des normes strictes de sécurité».