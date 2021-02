Ile Maurice: Théorie policière - La moto des assassins de Fakhoo embarquée dans une camionnette

Comment la moto des assassins de Manan Fakhoo s'est-elle volatilisée ? Question à laquelle la Major Crime Investigation Team (MCIT) de Manan Fakhoo croit enfin détenir une réponse, et cette théorie ressemble à une véritable scène de film. En effet, les deux individus circulant à moto et qui ont assassiné Manan Fakhoo, avaient été vus sur des images CCTV, mais d'une caméra à une autre, ils avaient disparu.

Après des semaines de visionnages répétitifs, la MCIT soupçonne que les tueurs ont embarqué - avec leur moto - un camion qui était dans les parages du lieu de la fusillade à l'angle des rues Martindale et Swami Dayanand. Le camion et ses occupants ont ainsi pu quitter les parages du lieu du crime en toute quiétude alors que tous cherchaient une moto noire de la marque Pulsar. La même camionnette a été aperçue dans les parages sur d'autres images CCTV qui remontent à quelques jours avant que les coups de feu ne soient tirés.

Voilà pourquoi les frères Yassin et Belal Meetoo, âgés d'une trentaine d'années et domiciliés à Vallée-Pitot, leur neveu Muntasir Gokool, 27 ans, habitant de Vallée-des-Prêtres, Noorudhin Bhollah, la vingtaine, aussi domicilié à Vallée-Pitot, et Ajum Beeharry, un résident de Camp Yoloff, ont été placés en état d'arrestation et ils sont détenus en cellule policière. La camionnette de livraison, enregistrée au nom de Yassin Meetoo, a été sécurisée par les enquêteurs. Une moto ressemblant à celle utilisée par les tireurs a été saisie chez Noorudhin Bhollah et placée sous scellés pour être examinée. Les suspects seront traduits en justice aujourd'hui sous une charge assassinat. Ils ont été questionnés sur leur emploi du temps. Mais les suspects, représentés par un panel d'avocats mené par Me Assad Peeroo, disent ne pas être impliqués dans cette affaire.

L'enquête est menée par les inspecteurs Jugoo et Ramjheetun sous la supervision de l'assistant surintendant Seebaruth, le surintendant Gukhool, l'assistant commissaire Budoo et le deputy commissioner of police Jangi. Plusieurs unités de la police, dont le Marcos et la Criminal Investigation Division de l'Ouest dirigée par le surintendant Bansoodeb ont été mises à contribution. Deux habitants de St-Pierre, Antish Gowry, 30 ans, et Nitish Yerukanaidoo, 36 ans, sont détenus depuis le 22 janvier pour tentative de meurtre sur Manan Fakhoo. Ils ont avoué avoir eu un accrochage avec le défunt une semaine avant sa mort mais ils ont nié être mêlés à la fusillade.