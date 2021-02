Afrique: Forum économique international sur l'Afrique - La 20ème édition prévue le 22 février prochain

La récession économique mondiale déclenchée par la Covid-19 frappe durement les pays africains. En 2020, 41 économies africaines ont connu une baisse de leur produit intérieur brut (Pib).

Selon un communiqué de presse, bien que les situations varient à travers le continent, cette crise a montré que les stratégies post-Covid doivent s'attaquer à deux obstacles majeurs à la croissance durable à long terme de l'Afrique: la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs et l'incapacité des secteurs économiques formels à créer suffisamment d'emplois de qualité.

La même source signale que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), désormais ouverte aux entreprises, offre une plate-forme pour accélérer la transformation productive, créer des chaînes de valeur régionales et stimuler l'intégration continentale. Cependant, sa mise en œuvre effective dépend de la capacité des économies africaines à créer un espace budgétaire et à stimuler l'investissement privé dans des infrastructures de qualité et des projets durables.

Quelles sont les principales priorités pour la mise en œuvre de la Zlecaf et l'accélération de la transformation productive de l'Afrique? Comment les gouvernements africains peuvent-ils renforcer leur capacité d'emprunt et améliorer leur gestion de la dette? Comment la coopération bilatérale et multilatérale peut-elle faciliter le processus? L'édition 2021 du Forum rassemblera des acteurs clés pour partager leurs points de vue et leurs solutions d'action.

Le Forum accueille la plus grande conversation annuelle d'Europe sur la formidable transformation en cours de l'Afrique. Il invite les décideurs politiques africains et de l'Ocde, les investisseurs, les universitaires, la société civile et les organisations internationales à partager leurs points de vue et à discuter de la manière dont de meilleures politiques peuvent améliorer les résultats en matière de développement pour les africains et le monde.

Pour accueillir le Forum, le gouvernement du Sénégal s'associe au Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques; et l'Union Africaine, aux côtés des partenaires Casa Africa, le Cercle des Économistes, l'Agence française de développement (Afd) et le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (Csao).

Les débats s'appuieront sur les conclusions des Dynamiques du développement en Afrique 2021 lancées récemment, un rapport de la Commission de l'Union africaine, produit en collaboration avec le Centre de développement de l'Ocde. Parmi les intervenants, on note les présidents Macky Sall du Sénégal et Andry Rajoelina de Madagascar et d'autres personnalités telles que le secrétaire général de l'Ocde, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.