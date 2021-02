Afrique: Story - La formation « Boot Camp » sur l'accès au financement renforce l'agrobusiness en Sierra Leone

communiqué de presse

Plus de 25 petites et moyennes entreprises de Sierra Leone ont participé à une formation intensive « boot camp » de trois jours en janvier, visant à renforcer les capacités des chaînes de valeur agricoles du cacao, du manioc et de l'huile de palme dans la région sud-est du pays.

Organisé par le Centre du commerce international (ITC), les participants se sont concentrés sur les principes fondamentaux du financement des entreprises, notamment la planification et la gestion financière, l'élaboration de business plans et l'évaluation des coûts.

« La formation m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la chaîne de valeur et la gestion d'entreprise, de réaliser une analyse SWOT, d'appréhender les aspects juridiques et surtout, de gérer mes dépenses en fonction de mes revenus », a déclaré Mme Fatmatta Kallon, PDG d'une entreprise agroalimentaire.

L'objectif du programme est de contribuer à créer des emplois et de renforcer la résilience économique de la Sierra Leone, en améliorant sa compétitivité et son environnement commercial, ainsi qu'en renforçant son intégration au sein des marchés régionaux et internationaux. Les secteurs du manioc, du cacao et de l'huile de palme offrent des opportunités d'emploi et d'exportation considérables pour le pays.

Lors du dernier jour de la formation à Kenema, les participants ont œuvré aux côtés de mentors pour élaborer des plans d'action et un calendrier d'activités, afin que les agri-entrepreneurs puissent attirer des investisseurs et accéder à des sources de financement.

Un autre boot camp sur l'accès au financement sera organisé en mars 2021 pour permettre aux MPME d'autres régions de Sierra Leone de participer.

Le « boot camp » est le premier évènement d'une série d'activités organisées par l'ITC pour renforcer le potentiel des PME dans le cadre de son Programme d'Appui à la Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP) en Sierra Leone. Le programme est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et financé par l'Union européenne.

Les prochains événements comprendront des séances de coaching financier, la mise en réseau entre PME et investisseurs, et l'élaboration de business plans.