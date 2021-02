Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Lutte contre les discours de haine et les rumeurs - Plus de 100 jeunes issus de toutes les communautés formés à la culture de la paix

Pour bâtir des ponts entre les jeunes participants, une marche, de l'hôtel le Rocher jusqu'à l'esplanade de la Fondation, suivie d'un fitness pour la paix.

Quelques mois après les violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et à trois semaines des législatives du 6 mars 2021, l'institution le Médiateur de la République est montée au créneau, le 15 février, pour agir sur les discours de haine qui constituent les terreaux fertiles de la violence.

D'où l'atelier de sensibilisation de la jeunesse initié par cette institution et dont le thème est: "Renforcement des capacités des jeunes en matière de lutte contre les discours de haine et les rumeurs, promotion de la culture de la paix et prévention des conflits sociopolitiques et communautaires".

Ce sont plus de cent jeunes issus de toutes les communautés vivant à Yamoussoukro qui ont bénéficié de cette formation à l'hôtel le Rocher de Yamoussoukro.

Haddad N'Guessan-Zékré Suzanne, secrétaire général de l'institution le Médiateur de la République, qui a ouvert les travaux, a exhorté les participants à élaborer un plan d'action et à faire des recommandations constructives en vue de la pérennisation des acquis de cet atelier.

"Chers jeunes de Yamoussoukro, que votre détermination à aller à la paix soit actée et scellée à travers une charte de bonne conduite qui constituera une boussole pour vous orienter efficacement sur les beaux sentiers de la paix et de la cohésion sociale", a invité Haddad N'Guessan-Zékré Suzanne. Tout en souhaitant que l'initiative contribue à l'amélioration du climat de paix et de fraternité dans le district autonome.

Elle a enfin dit merci à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour son appui constant.

Pour éclairer la lanterne des jeunes sur les deux thématiques retenues en séance plénière et désarmer leurs cœurs afin de tourner définitivement le dos aux affrontements violents que Yamoussoukro a connus, l'institution a fait appel à trois experts : il s'agit de Dr Kouakou Ya Jérôme de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix; Kla Konan, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale à l'institution le Médiateur de la République et Tanguy Koné, sous-directeur des affaires juridiques.

Les deux thématiques sont : " Rôle et participation citoyenne des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits " et "Opportunité de la tolérance chez les jeunes en période électorale".

En travail de groupe, les jeunes ont été mis à contribution sur les deux thématiques. Le premier groupe a développé le sous-thème " Contribution à la culture de la paix et à la cohésion sociale en période électorale : quelle approche pour une meilleure contribution des jeunes " et le second groupe: "Quelle stratégie pour endiguer la désinformation, les rumeurs et les discours de haine sur les réseaux sociaux et au sein des populations en période électorale".

Tanguy Koné et Soro Doh Siélé, responsable de la communication de l'institution, ont assuré la modération.

"Ce qui est passé est passé, mettez tout cela derrière vous. Donnez-vous la main et avancez. Regardez tous ces morts, ce sont les parents qui souffrent. Arrêtez de vous laisser instrumentaliser par les hommes politiques qui vous exploitent en vous faisant de fausses promesses", a recommandé Kla Konan qui a toutefois reconnu que les conflits sont inévitables dans la vie en société.

Quant à Kouakou Ya Jérôme, il a souligné la nécessité d'associer davantage les jeunes dans la gestion et le règlement des conflits en Côte d'Ivoire.

Selon lui, le défi actuel en Côte d'Ivoire, c'est de lutter contre le radicalisme politique en réalisant des projets d'intérêt commun et en obligeant les jeunes à collaborer. "Le moment est venu pour que les jeunes apprennent à manipuler les hommes politiques en sollicitant des projets d'intérêt commun à leur profit", a-t-il conseillé aux jeunes. Avant de les inviter à lutter contre le repli identitaire et à développer les alliances interethniques et interreligieuses.