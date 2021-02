Afrique de l'Ouest: Matérialisation des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso - La commission mixte paritaire va lancer ses activités

Le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre, Hamed Bakayoko, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire (Cnfci), procédera avec son homologue, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation du Burkina Faso, Clément Sawadogo Pengdwendé, à l'installation officielle des membres de la Commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso (Cmpm/CI-BF).

La cérémonie de lancement des activités de cette commission aura lieu le 19 février, à 9 heures, à l'Auditorium de la Primature, à Abidjan-Plateau. La mise en place de cette commission, qui s'inscrit dans un contexte de récurrence de la menace terroriste et de velléités d'annexion du territoire ivoirien, sera précédée, les 17 et 18 février, des travaux de la première rencontre des membres de la Cmpm/CI-BF.

Cette réunion permettra de définir la méthodologie de travail et d'adopter le plan d'action de la Cmpm/CI-BF pour les trois prochaines années.

Pour rappel, les membres de cette Commission mixte paritaire, au nombre de huit, ont été nommés le 13 novembre 2020, par l'arrêté n°1048/PM/CAB du président de la Cnfci, Hamed Bakayoko.

En vue d'être mieux outillés pour accomplir leur mission, les membres ont pris part à des sessions de renforcement de capacités. Ils ont également entrepris des visites de travail dans des centres d'archives nationaux et tenu des réunions préparatoires à la première rencontre de travail avec la partie burkinabè.

La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a été créée par décret n°2017-462 du 12 juillet 2017, avec pour mission d'assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière de matérialisation et de gestion des frontières.