Cote d'Ivoire: Ouragahio-Bayota - Plus de 500 femmes expriment leur "soutien indéfectible" à Alcide Djédjé

Pour les législatives du 6 mars prochain, le ministre Alcide Djédjé peut compter sur le soutien de la gent féminine de Ouragahio et Bayota. Plus de 500 femmes responsables d'associations et d'organisations féminines de cette circonscription ont exprimé, publiquement, leur « soutien indéfectible » au candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

C'était le jeudi 11 février dernier, au cours d'une rencontre dans la résidence de l'ambassadeur Alcide Djédjé à Zahibohio dans la sous-préfecture de Bayota.

Venues de tous les villages des sous-préfectures de Yopohué, Dahiépa-Kehi, Bayota et Ouragahio, ces femmes ont, par la voix de Mme Bobo, présidente de la fédération des femmes de Ouragahio, dit leur gratitude au candidat Alcide Djédjé, pour les nombreuses actions de développement qu'il pose dans la région, tout en le rassurant « qu'il peut dormir tranquille».

« Il n'est pas encore un élu mais il fait bien plus pour nous que ceux qui en ont l'obligation. C'est pourquoi, nous sommes là, pour lui apporter notre soutien et lui réitérer notre engagement à faire de lui le futur député de Ouragahio-Bayota », a-t-elle martelé.

Ensuite, l'ambassadeur Allou Eugène, fils de la région et fidèle compagnon du candidat Alcide Djédjé, a exhorté les femmes des baoulés et malinké venues se joindre à leurs sœurs bété, à ne suivre personne d'autre que leur fils qu'elles connaissent bien et qui a toujours été auprès d'elles.

« Vous êtes vous-mêmes témoins de ce que votre frère, votre fils, et votre ami Alcide fait pour vous. Il n'a jamais demandé de quel parti vous êtes quand vous le sollicitez. Il a toujours mis en avant les conditions de vie de nos parents qu'il s'emploie à améliorer sans considération aucune. Aujourd'hui, c'est lui qui vient vers vous pour solliciter vos voix afin de continuer à vous aider davantage. Je vous demande de ne faire confiance qu'au ministre Alcide Djédjé et à lui seul car, le développement de notre localité en dépend » a-t-il plaidé.

De son côté, le diplomate Alcide Djédjé a rasséréné ses hôtes qu'il restera, s'il est élu, la même personne qu'elles ont toujours connue. « Je travaille à l'image du président Ouattara, un homme de parole. Quand il dit il fait. Moi aussi pour vous qui êtes ici, je ne sais pas me dérober face à ma responsabilité. Je serai toujours ce que j'ai été », at-il dit.

Enfin, un chansonnier a loué, en langue du terroir, les immenses qualités humaines d'Alcide Djédjé. « Un agent du développement, un leader politique doté d'un humanisme hors pair qui force l'admiration et est celui qu'il faut suivre» a déclamé cet artiste, membre de la famille de l'ex-président Laurent Gbagbo