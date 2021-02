Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny - Une salle multimédia offerte aux étudiants de l'Ufr SSMT

Une salle multimédia aménagée et équipée de 31 ordinateurs de bureau, d'une imprimante, d'un vidéoprojecteur et d'une connexion internet gratuite pour une durée de 2 ans renouvelable, a été offerte aux étudiants de l'Ufr des Sciences de structures de la matière et de la technologie (Ssmt) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. C'est un don de la Fondation Mtn-Ci d'une valeur de plus de 30 millions de FCfa. La cérémonie officielle de remise dudit don a eu lieu le 11 février 2021, dans ladite université.

« Ce don s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des jeunes dans le numérique à travers l'installation de salles multimédias aménagées, équipées et connectées à internet haut débit dans les lycées, collèges et universités de Côte d'Ivoire dénommées "Génération numérique" », a affirmé Patrick Attoungbré, directeur Marketing, représentant le directeur général de la société de téléphonie mobile. Avant d'ajouter que l'objectif de ce groupe est de permettre aux communautés éducatives, notamment les étudiants de bénéficier des bienfaits des Tic en mettant à leur disposition des contenus numériques pour leurs formations et recherches.

« Dans la mise en œuvre du système Licence-Master-Doctorat (LMD), les salles multimédias, les wifi sont indispensables parce qu'il y a une nouvelle façon d'enseigner et d'évaluer les étudiants. Et le Covid-19 l'a imposée pour bon nombre d'étudiants. En plus, aujourd'hui, si vous ne savez pas utiliser l'outil informatique, vous êtes des analphabètes. C'est aussi pour une question d'adéquation formation emploi. Vous êtes obligés de vous en approprier. C'est pourquoi je voudrais dire merci au donateur et souhaiter que les bénéficiaires en fassent un bon usage », a indiqué Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au nom de la communauté universitaire, Ballo Zié, le nouveau président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a exprimé sa reconnaissance à l'entreprise de téléphonie mobile pour cet appui inestimable dans la formation des étudiants. « En effet, avec les ordinateurs et la connexion internet haut débit, les étudiants de niveau Master et Doctorat auront la possibilité d'accéder à des ressources en ligne et de participer en temps réel à des conférences en ligne dans leur domaine spécifique, sans interruption. Aussi, ce nouvel environnement permettra à l'ensemble des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants de mener à bien leurs recherches », a-t-il soutenu.

Depuis 2006, la Fondation Mtn-Ci a doté plus de 150 établissements publics et privés de salles multimédias, avec plus de 3000 ordinateurs connectés. C'est le 7e établissement de l'enseignement supérieur à bénéficier du programme "Génération numérique", après l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ; l'Université Alassane Ouattara de Bouaké ; l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo ; l'Université de Man ; l'Université Lorougnon Guédé de Daloa ; l'Ecole normale supérieure (Ens) et la 3e Ufr de l'Université Félix Houphouët-Boigny, après celles des Sciences médicales, et de Mathématiques et informatiques.