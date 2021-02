Madagascar: Technologie - Focus sur le rôle de télécom dans l'économie numérique

Au-delà des compétences techniques. C'est en ce sens qu'a été conduite l'ouverture de la célébration de la semaine de la télécommunication qui s'est déroulée hier à l'école supérieure polytechnique de Vontovorona. Une occasion pour les étudiants de l'institution de débattre sur le statut et le rôle de l'ingénieur télécom dans l'économie du pays.

Cette croissance des télécoms a bien entendu un impact direct et favorable sur l'économie, notamment à travers la promotion du concept d'inclusion financière.

Ce secteur, et en particulier celui de la téléphonie mobile, est considéré comme le principal employeur jeune à travers les centres de traitement de données. « Si les données macroéconomiques montrent que la téléphonie mobile a contribué à la croissance des dernières années, la dynamique va bien au-delà. Les effets indirects favorisent aussi le développement économique et social. Ils illustrent le rôle et la responsabilité sociale des ingénieurs qui ne devront pas se contenter de développer le côté technique » explique Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique.

En effet, les TIC, et plus particulièrement le mobile, jouent un rôle dans le développement global du pays à travers la création et l'expansion des marchés, l'amélioration de la diffusion ou encore la gestion de crise, à l'instar de la mise en place des logiciels CovData pour prendre en charge les données et communication concernant la pandémie, ou encore le KereData dans le Sud, un outil de décision pour la stratégie de lutte contre la faim.