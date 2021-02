Madagascar: Diana - Conflit entre la communauté des pêcheurs et la société LGA

La Région Diana est une région riche en ressources halieutiques en quantité très abondante et de qualité diversifiée. Néanmoins, des difficultés sont palpables.

L'existence des forêts de mangroves le long de la zone Batan ou Baie d'Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava et de Nosy Be, est un véritable atout pour son développement économique. Mais, ces derniers temps, la tension a monté d'un cran entre la société crevettière LGA et la communauté des pêcheurs , même s'ils sont deux acteurs qui vivent de la filière pêche et cohabitent ensemble dans la même communauté. Au niveau local, le développement de la filière pêche, de la protection de l'environnement marin ou côtière et de l'harmonie sociale dépendent entièrement de leur force de collaboration.

Certes , la pêche est une activité porteuse de revenu et base de l'attractivité économique des petits pêcheurs dans les zones littorales, mais elle rencontre d'énormes difficultés économiques, sociales, environnementales et foncières causées surtout par la pollution environnementale, non-respect des lois de pêche, la pratique de la pêche illicite, le déversement des eaux usées dans la mer, la destruction des mangroves... . En conséquence, la vie des petits pêcheurs des zones est aussi en danger car les pratiques freinent l'essor de la filière et compromettent à leur tour de développement des autres domaines d'activité au niveau local.

Engagements

Regroupés au sein d'une fédération dénommée Fup Batan ou Fédération des Unions des Pêcheurs de la Batan , ces pêcheurs ont plus particulièrement pointé de doigt la société OSO Farming Les Gambas de l'Ankarana qui n'a pas voulu respecter les engagements environnementaux et sociaux inscrits dans les cahiers de charges ainsi que les lois relatives aux exploitations des ressources naturelles marines telles que la crevette. Ladite fédération l'a aussi accusée d'encourager l'utilisation des engins de pêche illégaux comme les filets à très petites mailles et les moustiquaires et procède au déversement des déchets chimiques et eaux usées dans les cours d'eau et de la mer occasionnant ainsi la pollution des habitats et des espèces biologiques.

« La société a eu l'autorisation du ministère à acheter les géniteurs durant la fermeture auprès des petits pêcheurs. Puis elle trie ce qu'elle veut et elle remet les restants, à la possession de ces derniers. » affirme le président de ladite fédération Felix Randrianasolo .

Une affirmation niée par le Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar ,que les activités de l'OSO Farming-LGA sont régies par un cahier des charges qui est son Plan de Gestion Environnementale de Projet ou PGEP .