Madagascar: Gaz - Bientôt la baisse de prix

Grâce à la baisse de la TVA, le gaz sera de plus en plus accessible

La baisse de 15% de la TVA sur le gaz est une excellente nouvelle qui va dans le sens d'une meilleure qualité de vie pour les foyers mais également et surtout d'une contribution dans la lutte contre la déforestation.

Imminente. Les consommateurs peuvent se réjouir, plus que quelques jours et la baisse tant attendue du prix du gaz sera effective. Olivier Gasbarian, l'Administrateur Général de Vitogaz annoncé samedi dernier, en marge de la campagne de reboisement de cette société qu'on attend juste la publication de la loi de finances initiale dans le journal officiel et le processus d'application de la baisse des prix du gaz sera enclenché.

Baisse de 9%

Olivier Gasbarian a même précisé que cette baisse pourrait être effective dans le courant de cette semaine. Une baisse qui serait de l'ordre de 9% sur le gaz proprement dit. « Quand on parle de baisse de la TVA, cela veut dire automatiquement pour le client final une baisse des prix », a-t-il affirmé en précisant que sur la baisse de 15% de la TVA, 9 points seront répercutés sur le gaz. Mais que les consommateurs se rassurent car le reste qui n'est pas répercuté va servir à financer les promotions du premier achat. En effet, Vitogaz va effectuer beaucoup d'efforts pour permettre au maximum de foyers de réaliser un premier achat. « Nous allons faire de la promotion surtout pour la première acquisition comprenant la consignation, le brûleur et le kit fatapera » De 120.000 Ar actuellement, cet ensemble pour la première acquisition coûtera à peu près 20.000 ariary. Une facilité d'achat qui convaincra le maximum de foyers à opter pour le gaz. «L'idée est ainsi de passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant dans le cas de cette baisse de taxes. Ainsi les personnes qui font le choix de basculer au gaz pour des raisons de praticité, pourront le faire, d'une manière plus économique »

Facilité

Bref, l'accès au gaz, une énergie plus propre, sera considérablement facilité avec cette baisse des prix. « Le gaz est beaucoup plus propre mais aussi plus pratique. Elle est bien meilleure pour la santé », explique le DG de Vitogaz qui pense par ailleurs que des actions de sensibilisation doivent être menées. « Nous pensons qu'en parallèle à ces promotions, il faut également un travail pédagogique à faire surtout auprès des jeunes, notamment sur les aspects environnementaux et sanitaires liés à l'avantage de passer au gaz. » Des projets seront d'ailleurs mis en œuvre, en partenariat avec des écoles, autour de ce problème.

Concernant le pouvoir d'achat, Vitogaz y a pensé en mettant en place la vente au détail avec GAZ'NAKA qui existe maintenant depuis presque un an et qui permet finalement au ménage d'acquérir du gaz à partir de 3.000 ariary. L'arrivée prochaine des bouteilles de 4 kg va aussi dans le sens de cette solution au pouvoir d'achat.