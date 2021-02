Congo-Kinshasa: Ecce Homo !

Voici l'homme ! Enfin, le travail peut maintenant commencer ! Nommé par Ordonnance du Président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde, 43 ans, l'unique garçon des huit enfants de Feu Stéphane Lukonde Kyenge, ancien ministre et notable du Katanga assassiné en avril 2001, entre dans le cercle très fermé des Premiers ministres de la RDC.

Il va succéder à un autre Katangais, le Professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a rendu les loyaux services à l'Etat. Désormais, le nom de cet ancien ministre des sports est dans l'histoire politique congolaise. Puisque le pays tout entier demeure dans la salle d'urgence depuis l'alternance dite "pacifique" au sommet de l'Etat, il est important pour lui de mettre rapidement le bâton dans les roues, afin de composer un gouvernement capable de rencontrer les défis majeurs qui sont multiples.

Au demeurant, à travers cette nomination, le peuple congolais s'attend au changement ainsi qu'à l'amélioration des conditions des vies. La sécurité, le social des congolais, la justice équitable pour tous, les réformes notamment, fiscale et électorale, la gratuité effective de l'enseignement, assortie du paiement régulier des enseignants et des professeurs, eh bien, ces défis doivent nécessairement être au centre de l'action gouvernementale du prochain gouvernement. D'où, il n'y a donc pas de temps à perdre. Une série de consultations de la classe politique doit se faire en mode d'urgence ! Hier, après son tête-à-tête avec le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, devant la presse locale et internationale, Jean-Michel Sama Lukonde a montré les couleurs : "le gouvernement de l'union sacrée se veut au service du peuple. Nous demandons à toute la nation de l'accompagner".

L'idéal n'a pas changé. Le vœu des pères de l'indépendance était de bâtir un pays plus beau qu'avant. Un pays libre et prospère. Tel est le vœu de ceux qui aiment réellement le Congo et les congolais. Les guéguerres politiques d'hier doivent ainsi céder la place au travail, à la volonté de servir la Nation avec amour et patriotisme. Passons à l'essentiel !