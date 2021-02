Afrique: CAN U20 2021 - Oscar Barro sur l'objectif des Etalons Juniors

Oscar Barro, l'entraîneur de la sélection junior du Burkina s'est prononcé sur l'objectif principal des Étalons avant leur première sortie à la CAN U20.

La CAN U20 a ouvert ses portes ce dimanche 14 février et se poursuit en Mauritanie. Les affiches de la 1ère journée du groupe B étaient au rendez-vous ce lundi.

Le Burkina Faso a réalisé un match nul (0-0) ce lundi face à la Tunisie lors de la 1ère journée du groupe B de la compétition.

Les Étalons juniors sont parvenus à arracher le petit point du nul aux Aiglons de Carthage.

Un match nul qui serait peut-être synonyme d'une bonne entame pour Oscar Barro. Le patron des Étalons avait défini l'objectif principal de sa sélection avant la rencontre face à la Tunisie. Il désire aller plus loin dans la compétition et si possible gagner le titre.

"Nous allons nous appuyer sur nos valeurs notamment burkinabé pour aborder la rencontre de demain et continuer s'il plaît à Dieu le parcours", a déclaré Oscar Barro lors de la conférence d'avant match relayée et exploitée par lefaso.net.

Alors que le Burkina est a sa 4è participation, Oscar pense qu'il s'agit d'un atout qui joue en leur faveur.

"Le Burkina est une équipe qui commence à être habituée à cette compétition. Nous étions au Niger et nous sommes en Mauritanie maintenant. Nous étions aux Jeux africains, nous nous sommes qualifiés devant des pays comme le Nigeria à l'UFOA-B. Ce qui veut dire que nous sommes venus ici avec un potentiel et une somme d'expériences et de vécus et nous espérons jouer la finale de ce tournoi. C'est notre souhait le plus absolu", a ajouté le coach national.