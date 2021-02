Madagascar: Rdj mozika - Vingt-cinq catégories et une cérémonie retransmise

Les organisateurs de la Rdj mozika lors de la conférence de presse au Karibotel Analakely hier.

Vingt-cinq catégories. Voilà de quoi affoler la toile et les auditeurs de la Radio des jeunes (RDJ) pour récompenser leurs titres musicaux préférés durant l'année 2020.

Les trophées Rdj mozika seront dévoilés durant la cérémonie. une cérémonie qui sera retransmise sur les réseaux sociaux, les stations de télévisions et les ondes de la radio en raison de la situation actuelle.

Pour cette année, les votes sont réservés exclusivement au public jusqu'à demain mercredi à midi, pour l'ensemble des catégories. La liste des chansons est disponible sur les pages facebook de la Rdj et le voting se fait sur le site de la Rdj mais aussi par SMS

Dans chaque catégorie, le morceau qui rafle le plus de nombre de votes sera désigné comme le grand gagnant. Plus tard, les neuf titres ayant le plus de votes seront encore soumis au choix du public pour déterminer le « titre de l'année » toutes catégories confondues.

Il est à rappeler que la RDJ Mozika récompense les titres les plus demandés à la radio pendant toute l'année. Ce sont les chansons qui sont soumises au vote du public et non les chanteurs. Une commission d'écoute reçoit tous les morceaux reçus à la Rdj toutes les semaines. Ceux qui remplissent les critères de sélection, en version « wave studio », sans perdre de vue l'aspect d'éducation, l'une des premières missions d'une radio, sont alors diffusés et passent en automation.

Le choix des nommés est effectué de ce fait, par RDJ, parmi les titres musicaux diffusés au moins une fois dans toutes les émissions. La rotation des morceaux sur les antennes de la radio, et la demande des auditeurs des chansons concernées sont les critères à remplir.