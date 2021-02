Afrique: CAN U-20 Mauritanie 2021 - La succession des Aigles du Mali est ouverte

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé dans la foulée de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. La compétition a été déclenchée le 14 février en Mauritanie pour s'achever le 6 mars.

Le Mali, tenant du titre, n'est pas candidat à sa propre succession. Il est cité parmi les grands absents de la compétition. Le lancement des débats a tourné à l'avantage du Cameroun . Les Lionceaux ont bien débuté, en s'imposant devant la Mauritanie pays hôte (1-0), en ouverture de cette édition, Sunday Junior a offert la victoire au Cameroun en toute fin du match.

Le 15 février, la République centrafricaine (RCA), l'autre représentant de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, a concédé le nul (1-1) face à la Namibie. Penouua Kandjii avait répondu au Centrafricain Flory Yangao. L'Ouganda a eu raison du Mozambique (2-0). Derrick Kakooza et Steven Sserwadda ont offert à l'Ouganda sa première victoire. Le Burkina Faso et la Tunisie ont fait jeu égal (0-0).

La CAN U-20 met aux prises, pour la première fois, douze équipes reparties en trois poules de quatre. Le groupe A est composé de la Mauritanie, du Cameroun, de l'Ouganda et du Mozambique. Le groupe B regroupe le Burkina Faso, la Tunisie, la Namibie et la RCA. Le groupe C a pour concurrents, le Ghana, la Tanzanie, la Gambie et le Maroc. Les deux premiers de chaque groupe plus les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. C'est pour la première fois aussi que cette CAN ne sera pas qualificative à la Coupe du monde juniors. La compétition a été annulée à cause de la Covid-19.

Notons que lors de la dernière édition de cette CAN en 2019, les Aiglons du Mali l'avaient remportée, en dominant le Sénégal aux tirs au but (3-2), après un score d'un but partout au temps règlementaire.