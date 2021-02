Ile Maurice: Enquête judiciaire - Keshwaree Poonyth incapable d'être auditionnée

Elle est admise à la clinique Welkin et sera soumise à des analyses médicales aujourd'hui. C'est la raison avancée par Ashvind Poonyth pour justifier l'absence de son épouse, Keshwaree Poonyth, ce mardi 16 février. Son audition aurait dû se poursuivre aujourd'hui. Hier elle a été prise d'un malaise à l'issu de son audition au tribunal de Moka. Un certificat médical sera présenté après les tests.

Entre temps Me Neerooa a expliqué à la magistrate pourquoi les nom de Yogida Sawmynaden, Deepak Bonomally et Vinay Appanna doivent être ajoutés à la liste des témoins. La magistrate lui a demandé d'expliquer comment ces trois personnes peuvent contribuer à connaître les circonstances ayant mené à la mort de Soopramanien Kistnen. «The DPP sends an authority to assign list of witnesses because the DPP believes they know facts and circumstances of this case. The DPP is sovereign regarding as to whom to call as witnesses. The court is required to take audition of people who are relevant to the enquiry. Otherwise we would not have been in this court.» Il s'appuie sur l'article 1.1.1 du District and Intermediate Courts Act.

Le représentant du DPP ajoute : «Koomadha Sawmynaden can be called but not Yogida Sawmynaden? We cannot pre-empt what the witnesses can say. It is more dangerous to do that. The name of Yogida Sawmynaden has been taken since the beginning. He should have the opportunity to depone. These three witnesses are the most relevant.»

La magistrate a répondu qu'elle prendra quelque temps avant de rendre son ruling. Si elle accède à la requête du DPP, Yogida Sawmynaden sera le «témoin 54.»

La séance du jour a déjà pris fin car il n'y a pas de témoins à auditionner après le forfait de Keshwaree Poonyth.