Egypte: Madbouly examine les nouvelles conditions de planification et de construction dans les villes

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a présidé lundi,15 fév, une réunion avec les membres des commissions parlementaires de la gestion locale et de l'habitat pour examiner les nouvelles règles de planification et de construction dans les villes égyptiennes.

"Partant des relations étroites entre le gouvernement et le parlement, on s'est réuni pour établir des règles de planification et de construction dans es villes égyptiennes", a déclaré M. Madbouly, notant: "plusieurs ministères ont oeuvré pour établir ces règles et conditions en coopération avec le syndicat des ingénieurs et nous avons maintenant un cadre exécutif de gestion du système de construction et une campagne de sensibilisations est actuellement en cours en ce sens".

"Nous accueillons toutes les opinions et propositions concernant ce dossier pour que nous puissions tracer une image meilleure des règles qui contribuent au contrôle de ce système de croissance urbaine en Egypte", a-t-il souligné.

Lors de la réunion, le ministre de l'Habitat a expliqué les règles et conditions de panification et de construction notant qu'elles seraient appliquées dans les citées déjà établies et non dans la campagne ni dans les nouvelles citées qui ont d'autres statuts réglementaires indépendants.