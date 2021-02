Congo-Kinshasa: 39ème anniversaire de l'UDPS - Le parti présidentiel célèbre dans la méditation

15 février 1982 - 15 février 2021, voilà exactement 39 ans, jour pour jour, depuis la création de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en sigle. A cette occasion, la hiérarchie du parti présidentiel a organisé quelques manifestations dans le respect des mesures barrières. Sur ce, le Secrétaire général, Augustin Kabuya, a, aux noms du Président de la République, Félix Tshisekedi et à celui du Président a.i de l'Udps, Jean-Marc Kabund, organisé des messes d'action de grâce dans les quatre fédérations de la ville de Kinshasa, qui correspondent aux quatre districts.

A Mont-Amba, la messe a été dite en la Paroisse Saint Benoît, à Lemba Terminus à 10h00. Juste après, c'était le tour de la fédération de Funa qui s'était retrouvée à la Paroisse Saint Joseph, dans le Quartier Matonge à Kalamu à partir de 12h00. Et enfin, la Fédération de Lukunga et celle de Tshangu ont organisé leurs messes à 15h00', respectivement à la Cathédrale Notre Dame du Congo à Lingwala et à la Paroisse Marie Auxiliatrice (Don Bosco à Petro-Congo). Comme responsable numéro deux du parti, le SG Augustin Kabuya s'est cassé en milles morceaux pour participer dans trois de ces quatre messes à savoir, celles de Saint Benoit, Saint Joseph et Marie Auxiliatrice.

Sur place, à la paroisse Saint Joseph, le Secrétaire général Augustin Kabuya a salué la participation des combattantes et combattants, ainsi que tous les curieux qui se sont déplacés pour la circonstance et cela, dans toutes les différentes paroisses. «39 ans d'existence, chapeau bas à nos pères fondateurs. Une pensée pieuse à tous nos martyrs, victimes d'innombrables barbaries. Joyeux anniversaire à vous, combattantes et combattants fer de lance d'une génération aguerrie et politiquement éveillée », a tweeté Jean Marc Kubund, président intérimaire du parti et premier vice-président de l'Assemblée Nationale.

Il faut rappeler que l'Udps est le premier parti de l'opposition de la République Démocratique du Congo, créé à l'époque du Zaïre. Il a été créé par les «Treize parlementaires», tous issus du MPR de Feu Président Joseph Désiré Mobutu, avec à sa tête, le Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba.