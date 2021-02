Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - Kandia Camara présente la liste RHDP aux ressortissants du nord résidant à Abobo

Ils sont six (6) candidats avec leurs suppléants cooptés pour défendre les couleurs du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) aux législatives de 2021 dans la commune d'Abobo.

L'équipe a été officiellement présentée aux populations le 13 février 2021, sur l'esplanade de la mairie de ladite commune, en présence de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara (tête de liste), des élus, cadres et ressortissants du nord (le Poro, le Tchologo, la Bagoué et le Hambol) ainsi que les populations d'Abobo qui se sont déplacées massivement.

L'objectif de la cérémonie est de présenter la liste Rhdp afin que ces populations portent leur choix sur elle lors du scrutin qui se tiendra le 6 mars 2021.

Une belle occasion pour la ministre d'exprimer sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour le choix porté sur sa modeste personne et aussi d'informer ses parents afin de recevoir leurs bénédictions. « J'ai tenu à rencontrer mes parents de la Savane afin de leur annoncer officiellement que le Président Alassane m'a honorée pour conduire la liste Rhdp aux législatives du 6 mars ici à Abobo. Et vous présenter par la même occasion mes collègues sur la liste. Il s'agit aussi pour moi non seulement d'informer mes parents mais de recevoir leurs bénédictions, », a-t-elle fait savoir.

La candidate a toutefois rappelé la nécessité de la tenue de cette élection dans le but de permettre au Chef de l'État de poursuivre ses actions de développement, de cohésion sociale et de paix en faveur de la population ivoirienne.

Elle les a exhortés à se mobiliser pour porter la liste Rhdp à la victoire. « Vous avez assuré une belle victoire au Président Alassane Ouattara lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Pour que le président exécute son programme pour lequel il a été élu, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si les lois envoyées sont votées, il peut agir et à l'assurance de travailler pour le bonheur de chacun. C'est pourquoi je vous exhorte à porter votre choix sur la liste Rhdp à Abobo comme ailleurs », a invité la candidate du Rhdp.

Une enveloppe contenant la somme de 4,2 millions de FCfa a été remise à la population.

La liste qui va conduire la destinée du Rhdp à Abobo, il faut le noter, est composée de Kandia Camara/Klotioloma Yéo ; Jeanne Peuhmond/Amara Bamba ; Brahima Ouattara/Lago Goualy ; Traoré Maïmouna épouse Touré/ Mme Ako ; Daouda Sidibé/Koné Hamed ; Aké Bernard/Assetou Koné.

Au nom de la population, Ouattara Siaka, chef de la délégation, par ailleurs porte-parole, a rassuré les candidats. Il promet de leur ramener la victoire au soir du 6 mars.