Cote d'Ivoire: Josiane Aka (Dg JA Global Businesses) - « Garantir à la jeunesse ivoirienne des emplois durables (... ) à l'Etat d'élargir son assiette fiscale »

JA Global Businesses, une plateforme d'affaires a officiellement offert ses portes, le 12 février 2021, à Abidjan-Angré Star9A. C'est à l'initiative d'une jeune ivoirienne, Josiane Aka, entrepreneure vivant en Suède.

A la cérémonie marquant son installation à Abidjan sous le co-parrainage de Gbagbeu Gueu Gilbert, Chef de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de Siriki Sangaré, président de la chambre des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire, l'initiatrice a traduit sa vision. Et ce, en présence de M. Raymond Pierre Sauhi Consul de la Suède et du Danemark en Côte d'Ivoire. « Né d'une vision entrepreneuriale, JA Global Businesses se donne une mission de créer une plateforme d'affaires, visant à garantir à la jeunesse ivoirienne des emplois durables. Et faire basculer certains métiers du secteur informel au secteur formel », a soutenu Mme Aka.

Pour elle, cela permettra, à termes, à l'Etat d'élargir son assiette fiscale afin de contribuer « efficacement à la consolidation du tissu des entreprises locales ». Il s'agit, à l'en croire de susciter la création d'entreprises par des jeunes entrepreneurs locaux. Et d'ajouter qu'elle entend aussi, à travers son action, à Abidjan, contribuer humblement au retour de la diaspora ivoirienne.

Sortir la jeunesse africaine des aventures suicidaires sur la méditerranée

Poursuivant, Josiane Aka a indiqué également sa vision première est de faire un transfert de technologie de la Scandinavie et particulièrement de la Suède vers la Côte d'Ivoire. Ce qui permettra de créer des emplois durable et viable pour la jeunesse ivoirienne. « Nous aiderons ainsi nos jeunes à sortir de l'informel et de la précarité qui fait partie de leur quotidien. En cela, nous estimons que pour sortir la jeunesse africaine des aventures suicidaires sur la méditerranée, c'est de les mettre au travail », a-t-elle soutenu

Pour sa part, le parrain Gbagbeu Gueu Gilbert, Chef de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a salué le projet initié par son ancienne élève et encouragé la diaspora ivoirienne a en faire de même pour soutenir l'élan de développement de la Côte d'Ivoire. M. Gueu a indiqué qu'il est venu témoigner cette volonté de voir émerger cette jeunesse ivoirienne qui constitue des exemples à suivre. « Si nous y mettons de l'énergie, nous aurons de grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire comme dans certains pays d'Afrique. Je salue cette équipe de jeunes autour d'elle qui a, à cœur de marquer leur nom en lettre d'or sur la liste des meilleures entreprises en Côte d'Ivoire.

A sa filleule, il dira : « C'est le modèle que nous sommes venus louer et l'exemple que nous sommes venus féliciter. Allez en Europe pour acquérir des connaissances. Et revenir au pays pour dire aux gens que le plus important ce n'est pas de partir. Mais comment revenir s'installer ».

Les thématiques qu'elle développe sont connues. Elles sont faites d'idées novatrices que ce soit dans la plomberie, les travaux de sanitaire, dans la construction, dans la communication, mieux dans tous les domaines. Toute chose qui porte à croire qu'elle va reformer les domaines dans les lesquelles elle interviendra en Côte d'Ivoire. « Je suis convaincu que ce vous voyez n'ai que le début d'un grand projet (...) Dans quelques années, elle nous appellera pour ouvrir d'autres succursales », a souhaité M. Gbagbeu Gueu.

Saluant l'installation d'une structure qui parle de transfert de technologie, M. Sangaré a estimé qu'elle sera d'un apport inestimable dans les domaines qu'elle s'est assignée.

La cérémonie été marquée également par une communication de M. Ernest Sehi Bi, Expert en développement durable et Opérateur économique sur le thème : « L'impact de la Plomberie Scandinave sur environnement et le développement durable ». Pour lui, la plomberie Scandinave où la tuyauterie est apparente permet de faire de l'économie et de détecter une panne lorsqu'elle se présente. « Que la Côte d'Ivoire s'en inspire, ce sera une bonne chose », s'est-il réjoui.

A noter que JA Global Businesses est une entreprise de droit ivoirien implantée en Côte d'Ivoire. Elle intervient dans plusieurs domaines d´activités, notamment le consulting & services, soudure & entretiens, travaux de construction & rénovation de bâtiment et maison base, logistique & loisirs.