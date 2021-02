Afrique: Debora KAYEMBE, la Congolaise devenue première femme noire Rectrice de l'Université d'Edimbourg

L'université d'Edimbourg a sa première femme Rectrice. Un nouveau cap dans le choix de la gestion désormais de ce temple du savoir britannique.

Debora KAYEMBE devient la première noire Rectrice de cette prestigieuse université. Elle a accepté une nomination pour être la nouvelle Rectrice de l'université d'Edimbourg et elle a reçu la confirmation de sa nomination au poste le 1er février 2021, devenant ainsi la première personne de couleur noire à occuper ce poste depuis la fondation de l'université au XVIe siècle. Debora Kayembe ravie de cette nomination a déclaré qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver.

En juin dernier, alors que le monde assistait constamment à des manifestations antiracistes après la mort de George Floyd, Debora KAYEMBE avait elle-même été victime d'un acte raciste. Elle a choisi d'opter pour un dialogue tolérant avec les auteurs et a par la suite demandé au Parlement écossais de s'attaquer d'urgence au racisme dans le système éducatif du pays. Le Parlement a accepté sa demande et débattra de la question dans les mois à venir.

Dialogue inter culturel et promouvoir des écoles intelligentes en Afrique

L'université d'Edimbourg a été émue par son message de tolérance et de dialogue et a déclaré qu'en tant que recteur, son message irait très loin pour que le monde entier l'écoute. Kayembe a déclaré que sa priorité après son investiture le 1er mars prochain était de s'assurer que l'université attire les esprits les plus brillants d'Écosse pour l'aider à se remettre de la pandémie. Elle a ajouté que veiller à ce que l'Afrique reçoive la meilleure éducation sera également un programme prioritaire pour elle.

Kayembe a fui son domicile en République démocratique du Congo il y a plus de 16 ans, lorsqu'elle a appris que le groupe de militants armés qu'elle avait aidé à dénoncer prévoyait de l'assassiner. Elle a ensuite demandé l'asile en Grande-Bretagne et s'est installée à Édimbourg et y travaille depuis comme avocate des droits de l'homme et militante politique.