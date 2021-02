Togo: Le Corona a fermé le Lycée français de Lomé

Depuis le 10 Février, c'est porte close au Lycée français de Lomé et ce jusqu'au 23 Février prochain. Et pour cause, la découverte d'un foyer épidermique de Coronavirus.

En effet, selon les informations, depuis le 15 Janvier dernier où un premier cas a été détecté, des cas s'en sont suivis et on en est à 27 cas positifs (dont 21 élèves et 6 enseignants sur cinq niveaux).

Une situation qui a amené la Coordination nationale de gestion de la riposte au COVID-19, à demander une fermeture de ce lycée et la soumission des élèves et professeurs à des tests PCR. Quant aux cas positifs, une quarantaine s'impose.

Toutefois, il est à noter que cette fermeture ne concerne que le site Strass (Collège et Lycée) et ne concerne pas l'école primaire.