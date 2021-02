Ile Maurice: Abdoollah, 73 ans, SDF à La Réunion, de retour à Maurice

Après 32 ans d'attente et d'errance, Abdoollah a enfin retrouvé son île Maurice... Ce dernier en a ému plus d'un, après avoir raconté son histoire en octobre dernier sur Antenne Réunion. Pendant 32 ans donc, il était sans domicile fixe à l'île sœur. Aujourd'hui, c'est avec un large sourire qu'il revient chez lui, dans l'espoir que sa famille l'attende également.

Hier, lundi 15 février, à quelques minutes de retrouver sa patrie qu'il a quittée depuis de nombreuses années, Abdoollah ne cesse d'observer l'horloge de l'aéroport Roland Garros. Sa joie est palpable à travers chaque mot qu'il articule. Aujourd'hui, l'homme de 73 ans a rejoint l'un des établissements prévus à cet effet, pour effectuer sa quarantaine. Le 3 mars, il espère pouvoir retrouver les siens.

«La famille et les étrangers, ce n'est pas la même chose. La famille va me donner à boire et à manger. Et nous allons partager ce que nous avons.» Si, de temps en temps, il semble perdu dans ses explications, il raconte que cela fait plus de 13 mois qu'il a vécu seul dans un entrepôt délabré : «J'ai très peu d'argent et les gens ne voulaient pas me donner du travail.» Il révèle qu'il a habité en Arabie saoudite, en France, en Angleterre et que jamais il n'a manqué de rien. Mais les circonstances ont fait qu'il a embarqué pour La Réunion, où la bonne fortune n'était pas été au rendez-vous. Et, il y est resté trois décennies durant. «Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé au cours de ces derniers mois. Ils m'ont bien accueilli.»

Son retour à Maurice, il le doit au regroupement des associations Réunion-Maurice. Justement, le trésorier, Didier Sooben, explique comment les démarches se sont succédé ces derniers jours : «Tout s'est fait en une semaine. Après les démarches auprès d'Air Mauritius, depuis novembre dernier, il nous fallait juste mettre une date sur le billet.»

À présent, c'est l'espoir qui anime Abdoollah. «L'environnement, la famille, les amis, les revoir après plus de 30 ans, cela va me faire du bien. Je suis seul. Cependant, quand j'avais de l'argent, j'étais bien entouré», ajoute-t-il amèrement, en espérant que tout ceci ne soit bientôt plus que de l'histoire ancienne...