Cote d'Ivoire: Enseignement privé laïc et confessionnel - Les fondateurs réclament 65 milliards de FCFA à l'Etat

C'est un véritable cri du cœur. Les promoteurs d'établissements privés laics et confessionnels disent être au bout du rouleau. Réunis au sein de l'Association des fondateurs des écoles privées confessionnelles et laïques, ils ont organisé le 10 février dernier au siège de la Feneplaci aux Deux Plateaux une conférence de presse pour dénoncer le non-paiement des frais d'écolage des élèves affectés par l'Etat.

Selon le porte-porte de l'Association des fondateurs d'écoles privées confessionnelles et laïques, Gohidé Tiémoko, le montant global de ces arriérés de frais d'écolage est estimé à 65 milliards de FCFA au titre de l'année 2019-2020 validés. Et ce, après un audit et 54 milliards de FCFA au titre des divers passifs constitués de 2001 à 2020.

Soit au total 65 milliards de FCFA pris en compte sur le budget 2020 et 53 milliards non couverts par un budget. En tout cas, ces promoteurs d'écoles ne sont pas du tout contents du Gouvernement ivoirien. Ils ont déploré l'attitude de l'Etat qui ne respecte pas ses engagements.

« Nous ne comprenons rien. Cela fait plusieurs mois que les cours ont commencé et nous supportons les charges habituelles. Le peu d'argent qui nous restait a été épuisé. Le gap est très important et vient paralyser notre fonctionnement. Nous n'avons plus d'argent pour continuer de fonctionner. Nous sommes au rouge et nous sommes obligés de nous arrêter » a prévenu M. Gohidé.

Avant d'exhorter encore l'autorité pour le paiement de ces arriérés. « Nous ne tenons plus. Le déficit budgétaire est permanent et les ministères techniques ne font rien jusque-là pour juguler ce phénomène de gap qui fragilise nos entreprises », a interpellé le porte-parole des fondateurs.

Aussi ont-ils dénoncé la caducité des différentes conventions qui les lient à l'Etat. Lesquelles, selon elles, datent de plus d'une décennie et l'État traîne les pieds pour les réactualiser.