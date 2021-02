Cote d'Ivoire: Transparence et progrès

éditorial

C'est un bond assez important et qui ne saurait passer inaperçu. Cinquante places ! La Côte d'Ivoire améliore la gouvernance publique en faisant, durant l'année écoulée, des pas positifs, passant du 154èmeau 104ème rang dans le classement 2021 de l'Indice de perception de la corruption (IPC) de l'ONG Transparency International, sur un total de 179 pays dans le monde. Selon cet organisme international, véritable baromètre de la lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire figure parmi les pays d'Afrique subsaharienne ayant fait le plus de progrès depuis 2013.

Même si beaucoup reste encore à faire, il faut apprécier à sa juste valeur cette progression, d'autant que le contexte de la Covid19 a, comme le souligne le rapport, provoqué la recrudescence des actes de corruption dans le secteur public, notamment concernant la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie. Mais, au-delà de toute interprétation, cette position est la résultante des efforts faits, depuis une décennie, par le président Alassane Ouattara, pour renforcer la gouvernance dans la gestion publique. Faut-il le rappeler, lorsqu'il accède à la magistrature suprême en mai 2011, la Côte d'Ivoire figurait parmi les pays les plus corrompus de la planète.

La résultante de dix années de gestion chaotique du pays par le régime Gbagbo, qui avait érigé la gabegie et la prévarication des deniers publics en mode de gestion. En 2011, la Côte d'Ivoire occupait, avec un score de 2,2 sur une échelle de 10, la très peu honorable 154èmeplace, qu'elle partageait tristement avec des pays comme le Laos, le Népal ou encore la République démocratique du Congo.

Face à une situation, à la limite honteuse, Alassane Ouattara engagea une série de réformes institutionnelles, afin d'améliorer la gouvernance et éteindre, progressivement, les foyers de corruption. Ainsi, loin du spectacle et du tintamarre de la trop bruyante scène politique, des actes concrets sont posés. Des mesures importantes sont prises. Le tout, soutenu par un vaste programme de réforme de l'administration publique.

Dans cette dynamique, la Haute autorité de la bonne gouvernance est créée. Cette structure met un point d'honneur sur la lutte contre les pratiques de la corruption. Les marchés publics sont attribués, après appels d'offres, dans la transparence totale. De plus, le gouvernement travaille à limiter la circulation du cash dans les opérations commerciales dans les structures de l'administration publique, en mettant en place des procédures simplifiées et efficaces.

Ce qui a fait dire à certains Ivoiriens que « l'argent ne circule plus », en comparaison avec le cash-flow qui avait pignon sur rue, du temps des refondateurs. Ces progrès résultent de la volonté, depuis 2011, du Président Alassane Ouattara de mettre la bonne gouvernance au cœur de l'action publique. La révision du Code des investissements, la création de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), le renforcement de l'Inspection Générale des Finances (IGF), de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) et de la Cour des Comptes, répondent de cette ambition de porter la Côte d'Ivoire dans le concert des Nations.

De même que le vote en 2013 d'une loi ayant abouti à la création en 2014 de la Commission d'accès à l'Information d'Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP) et la création de l'Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP). Très vite, les résultats se font sentir. Comme l'atteste l'IPC de l'ONG Transparency International. En 2012, la Côte d'Ivoire gagne 24 places, avec un score de 29/100. Trois ans plus tard, en 2015, elle se hisse à la 106ème place et réalise un score de 32/100 en 2015.

Avant d'atteindre, en 2020, la 104e place avec un score de 36/100. Ces performances, conjuguées à la détermination des autorités ivoiriennes à lutter farouchement contre la corruption, a accru la confiance des investisseurs en la Côte d'Ivoire, comme en témoigne une augmentation des investissements ces dernières années.

Autre indicateurs édifiants : les succès récurrents des émissions d'Eurobonds sur le marché international. Le dernier en date, lancé le lundi 8 février 2021, a enregistré, en peu de temps, plus de 2,6 milliards d'euros d'intentions de financement. Soit le triple de la somme que recherchait la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas meilleur signe de confiance que ça, car on ne prête qu'à celui qui inspire confiance. Si la Côte d'Ivoire a fait ces énormes progrès vers la probité, c'est grâce au leadership du président Alassane Ouattara, qui a décidé de faire de la lutte contre corruption son cheval de bataille.

Et aussi aux mille et un sacrifices pour bousculer les mauvaises habitudes qui ont parfois la peau très dure. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de maintenir le cap et surtout ne pas retomber dans les travers d'avant 2011. Cela passe par la consolidation des acquis et l'intensification de la lutte contre ce fléau. «La racine de la corruption n'est pas l'argent mais la cupidité qui est présente chez l'homme », dit Ardit Beqiri, philosophe. C'est une piste pour adresser la question, afin d'aboutir dans quelques années à une Côte d'Ivoire propre et intègre.