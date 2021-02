Egypte: L'Etat fera de son mieux pour étendre la Couverture santé universelle en 10 ans au lieu de 15

L'Etat fera de son mieux pour étendre la Couverture santé universelle à tous les gouvernorats en 10 ans au lieu des 15 prévus antérieurement, a déclaré le président de la république, Abdel Fattah Al-Sissi, intervenant lors de l'inauguration du complexe médical intégré à Ismaïlia mardi.

Le président a rendu hommage aux membres du personnel soignant, ceux ayant péri en service en luttant contre le coronavirus et ceux qui continuent à assumer leur rôle de protection du peuple contre l'épidémie.

Quand nous avons lancé les initiatives pour le dépistage de l'hépatite, des maladies non-transmissible, de l'insuffisance rénale et de la déficience auditive ainsi que pour l'auscultation des femmes d'Egypte ou pour l'élimination du phénomène des listes d'attente, l'épidémie du coronavirus n'avait pas encore émergé...imaginez-vous que maintenant nous avons une base de données de plus de 70 millions de citoyens, a poursuivi M. Al-Sissi.

L'examen de 70 millions d'habitants nous a permis d'en soigner 2,2 millions et d'instituer la culture de vigilance pour toute la société contre la dangerosité de l'hépatite pour les personnes âgées comme pour les jeunes, a-t-il dit.

Raison pour laquelle la ministre de la santé a donné des directives pour parachever la campagne de dépistage de l'hépatite C chez les enfants des cycles préparatoires et secondaires pour que notre pays soit totalement débarrassé de cette maladie via l'examen permanent et le dépistage précoce, a fait savoir le chef de l'Etat.

Pour les listes d'attente de près de 700 mille patients, la ministre de la santé a expliqué que 235 mille malades avaient été soignés pendant l'épidémie et que 475 mille autres l'avaient été avant, a ajouté le président.

Al-Sissi a remercié les efforts du gouvernement et du ministère de la Santé pour avoir géré l'épidémie et ses conséquences, de manière considérable, à comparer avec plusieurs autres pays, "bien qu'en tant que citoyens, nous ne respections pas suffisamment (les mesures préventives) et bien que le pays n'ait pas été verrouillé pour éviter les lourdes conséquences économiques".