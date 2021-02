Afrique: Déclaration d'arrivée - Mission d'observation électorale de l'UA dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle en République du Niger

communiqué de presse

Niamey, le 15 février 2021 - Dans le cadre du déroulement du second tour de l'élection présidentielle le 21 février 2021 en République du Niger, le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, a dépêché une Mission d'Observation Electorale de court terme dans le pays.

La Mission d'Observation Electorale de l'Union Africaine (MOEUA) est conduite par Son Excellence Monsieur Sghair Said Ould M'Bareck, ancien Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie. La Mission est composée de parlementaires panafricains, de responsables d'institutions en charge des élections et de membres d'organisations de la Société civile.

Les observateurs, membres de cette Mission, viennent des pays africains, notamment : Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Guinée, Mauritanie, Congo, Tchad, et Togo. Elle séjournera en République du Niger du 15 au 26 février 2021.

La Mission d'Observation Electorale de l'Union africaine a pour mandat l'observation du processus électoral en cours en République du Niger, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique AHG/Decl.1 (XXXVIII), et des directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections ainsi que la Constitution et les lois de la République du Niger.

L'objectif principal de la mission est de faire une observation honnête, indépendante et impartiale ainsi qu'une évaluation de l'organisation et de la conduite de cette élection.

Outre l'observation directe du processus, la Mission rencontrera les autorités politiques, administratives et judiciaires du pays, la Commission Electorale Nationale Indépendante, les candidats, les acteurs nationaux impliqués dans le processus électoral et les représentants de la communauté internationale afin de se rendre compte des dispositions prises pour la tenue d'une élection libre et crédible.

La Mission déploiera ses observateurs dans les régions du pays. Elle observera notamment les derniers jours de la campagne électorale ainsi que les opérations de vote et de dépouillement le jour du scrutin.

Cette observation portera sur le déroulement du scrutin et surtout le respect des principes de régularité, de transparence et d'équité. A l'issue du scrutin, la Mission rendra compte de ses constats préliminaires dans le cadre d'une conférence de presse dont la date sera communiquée ultérieurement.

La MOEUA formulera ultérieurement ses observations et recommandations dans un rapport destiné aux autorités politiques du pays et toutes les parties prenantes.

La MOEUA a établi son secrétariat à l'hôtel Radisson Blu de Niamey.

Fait à Niamey, 15 février 2021

S.E.M. Sghair Said Ould M'Bareck

Chef de la Mission

Pour toute autre information, veuillez contacter :

M. Guy Cyrille Tapoko I Coordonnateur

Courriel : tapokog@africa-union.org

Département des Affaires politiques | Commission de l'Union Africaine

Pour toute information concernant les médias, veuillez contacter :

Mme. Esther A. Tankou

Courriel: yamboue@africa-union.org

Direction de l'Information et de la Communication

Courriel : dinfo@africanunion.org I Addis-Abeba | Ethiopie