Angola: Le pays défend l'ajustement des activités de l'ONU

Luanda — L'Angola a défendu lundi, à New York, l'ajustement des activités d'ONU-Femmes, pour aider les États membres, principalement africains, à atteindre «des résultats tangibles pertinents» dans le contexte actuel de Covid-19.

Cette position a été exprimée par la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, lors d'une intervention, au nom du Groupe africain accrédité auprès de l'organisation mondiale, à la session ordinaire du Conseil exécutif d'ONU-Femmes.

L'Angola, qui prône des ajustements et des réformes dans le système des Nations Unies, est membre du Conseil exécutif d'ONU-Femmes depuis 2019, mettant fin à son mandat cette année.

L'Ambassadrice Maria de Jesus Ferreira a reconnu que l'organisation avait fait plusieurs efforts pour s'aligner pleinement sur les réformes du système de développement des Nations Unies en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

Cependant, elle a mis en garde contre la nécessité d'une «approche forte fondée sur le développement et l'alignement sur les priorités nationales des pays africains, étant donné que les impacts socio-économiques de la pandémie ont affecté de manière disproportionnée les femmes et les filles, en particulier dans les situations humanitaires et dans les zones rurales».

Selon la diplomate angolaise, il reste encore beaucoup à faire pour autonomiser les femmes et leur offrir les mêmes opportunités que les hommes, en demandant, une attention particulière aux besoins et aux vulnérabilités des femmes en tant que mères et soignantes en Afrique.

«À cet égard, ONU-Femmes devrait renforcer sa présence en Afrique, par le biais de bureaux nationaux bien financés, pour se concentrer sur un soutien social et économique de qualité aux femmes de notre continent», a plaidé la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies.

Face au Covid-19, elle a déclaré qu'il était important de donner la priorité à l'aide aux efforts de relèvement et de développement durable, en mettant un accent particulier sur l'éradication de la pauvreté, la lutte contre le chômage, ainsi que les soins et le travail domestique non rémunérés et le renforcement des systèmes de protection sociale pour soutenir les femmes.

