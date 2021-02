Congo-Brazzaville: Barrage de Katende - Promesse de reprise des discussions pour les travaux de construction

La relance des pourparlers avec le gouvernement indien permettra le retour sur le site du projet de l'entreprise qui exécutait ces travaux et dont le retrait avait été décidé par ledit gouvernement.

Le ministère des Ressources hydrauliques et Electricité, Eustache Muhanzi, a promis de reprendre des discussions avec le gouvernement indien pour la relance du chantier du barrage hydroélectrique Grand Katende, dans le Kasaï-Central. Après le constat peu reluisant sur le site du barrage hydroélectrique fait à l'issue de la visite d'évaluation de ce projet dont les travaux se sont arrêtés depuis plus ou moins quatre ans, le ministre s'est, par ailleurs, dit optimiste quant à la détermination du gouvernement congolais « pour que ce site produise au moins 64 mégawatt d'électricité ». Le chef m'a instruit, explique le ministre Muhanzi, de venir sur le terrain pour que finalement nous reprenions contact avec le gouvernement indien.

Notant que c'est le gouvernement indien qui avait retiré l'entreprise qui exécutait les travaux, le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité a rassuré quant à la reprise de ces pourparlers qui conduira à la reprise de ce chantier. « Après les entretiens que nous referons avec le gouvernement indien, les travaux vont reprendre », a-t-il promis.

Une situation alarmante

Se référant aux statistiques transmises au ministre Muhanzi, radiookapi.net a indiqué que les travaux effectués sur place par le génie civil représentent 55 %. Et de noter que 75% d'équipements hydroélectriques avaient déjà été acquis alors que les entrepôts sont, à ce jour presque, vides. La source indique qu'en plus des équipements du barrage, l'on note également que des véhicules et autres engins acquis sont, à ce jour, dépiécés, alors que des transformateurs de grande puissance électrique coûtant environ 109 millions de dollars américains et relatifs à ce projet moisissent dans certaines villes du pays. « Il nous reste 25% en termes de matériel et 40 ou 35% en termes des travaux de génie civil. On va faire une autre évaluation parce que l'essentiel de matériel n'est pas sur le site, il est encore au niveau de Lubumbashi », a expliqué Eustache Muhanzi.

Le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité a, par ailleurs, fait savoir qu'avec 64 mégawatt que peut produire ce barrage, les villes de Kananga, Mbuji-Mayi, Tshimbulu et autres cités environnantes pourront être desservies en courant électrique. Sur place, le ministre Muhanzi s'est fait accompagner du député national Delly Sessanga, qui lui avait adressé une question orale sur ce projet.