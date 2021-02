Congo-Brazzaville: Etat civil - Les défis restent encore énormes pour l'enregistrement des enfants

Le constat a été fait au cours d'un atelier, qui a permis aux participants d'identifier les différentes activités réalisées en 2020 et les projections pour 2021 dans le domaine de l'état-civil, pour la ville-province de Kinshasa.

En dépit de l'amélioration du taux des déclarations des naissances à l'état-civil, les acteurs du terrain ont encore des tâches importantes à accomplir pour maintenir ce cap. Il s'agit notamment de: poursuivre le travail dans les maternités; créer et rendre opérationnels les bureaux secondaires dans certaines communes de Kinshasa, dont Limete, N'sele, Maluku; poursuivre l'application du logiciel Bida avec extension dans les vingt-quatre communes de la capitale; poursuivre la remise et l'archivage des actes issus de la campagne de rattrapage dans les écoles; suivre et contrôler le travail, etc.

Tous ces défis ont été identifiés, le 15 février 2021, dans la salle des Conférences de Corneille City à Lemba, au cours de l'atelier provincial de présentation des résultats des activités réalisées en 2020 par les services de l'état civil et de la population.

Sous l'initiative de la division provinciale de l'intérieur et sécurité avec l'appui financier de l'Unicef, les chefs des bureaux communaux, les préposés de l'état civil et les chefs des quartiers de Kinshasa ont suivi des présentations retraçant les différentes activités réalisées en 2020 et les projections pour 2021.

Réjouis du déroulement de cette activité, le représentant du ministre provincial en charge de l'Intérieur et sécurité, Benjamin Ngafani, a salué l'organisation de cette revue annuelle, qui a consisté à évaluer les activités organisées en 2020 dans le cadre de l'état civil et de la population. « Les chefs des bureaux communaux ont évalué ces activités et ont planifié les activités pour 2021 », s'est-il réjoui. Et d'ajouter que cette planification doit tenir compte des faiblesses constatées plutôt en 2020 pour améliorer les activités de l'état civil et de la population en 2021. Le ministre provincial a relevé quelques défis notamment ceux liés à l'enregistrement de décès et à la formation des agents commis à cette tâche.

Interrogé à ce sujet, un préposé de l'état civil a fait savoir que grâce à la collaboration avec les maternités, le taux des déclarations des naissances a connu une augmentation par rapport aux années précédentes. Cependant, a-t-il indiqué, les difficultés se situent surtout au niveau de l'enregistrement des décès.

Il faut retenir que plusieurs personnalités politico-administratives de la ville de Kinshasa et certains partenaires étaient présents à ces travaux. On a noté également la présence du chef de division provincial de l'intérieur et sécurité, du bourgmestre de la commune de Lemba et le représentant de Macktech LLC Sarl.