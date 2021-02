Congo-Brazzaville: Concours - Le Cercle culturel pour enfants veut valoriser les langues maternelles

Un concours de poésie a été lancé par le Cercle culturel pour enfants il y a quelques jours. Il récompensera les différents lauréats le 26 février lors de la célébration en différé de la Journée internationale de la langue maternelle à Louessi dans le 3e arrondissement Tié Tié sur le thème « Sauvons nos langues ».

Ouvert à tout enfant, fille ou garçon âgé de 7 à 17 ans, ce concours va primer les meilleurs candidats dans diverses catégories du CP en classe de 3e qui vont traduire un poème proposé par le comité d'organisation en langue maternelle ou locale de leur choix. Pour ce faire, le CCE reçoit toutes les candidatures à son siège ou à travers ses différents contacts téléphoniques ou électroniques disponibles jusqu'au 22 février.

Organisé en partenariat avec l'association Yidika de France, la Maison Nzo Buku et la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, ce concours veut donner la parole à l'enfant à travers la poésie mais aussi créer et susciter l'éveil à la poésie chez l'enfant, interpeller les parents à accompagner les enfants dans la recherche dans le domaine culturel, faire prendre conscience aux enfants de leur devoir et de leur rôle de futurs citoyens, réaliser un recueil de poèmes en langues maternelles.

En effet, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public, et moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Cela signifie que toutes les deux semaines, une langue disparait pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel.

Signalons que la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés.