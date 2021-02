Algérie: Le CNESE demande l'activation du Conseil supérieur de la fonction publique

Alger — Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a appelé mardi à Alger à "réactiver" le Conseil supérieur de la fonction publique, au vu du rôle qu'il peut avoir, en contribuant à l'élaboration des différentes politiques nationales pour optimiser les performances de l'administration et du service public.

Dans une déclaration, en marge d'une journée d'étude organisée par le CNESE à l'Ecole nationale d'administration (ENA) sur le thème "l'éthique du service public", le président du CNESE, Rédha Tir, a fait état d'"une demande officielle pour la réactivation du Conseil supérieur de la fonction publique, inactif depuis sa création", compte tenu de la contribution "significative" qu'il peut apporter dans le cadre des efforts de l'Etat visant la modernisation de l'administration et l'amélioration de la performance du service public.

Pour le même responsable, le Conseil doit assumer plusieurs missions dont l'élaboration des différentes politiques et stratégies à court et à long termes inhérentes à la fonction publique, ainsi que la préservation et la valorisation de cadres nationaux compétents, en insistant sur la révision de la plupart des textes réglementant l'administration et les services publics pour améliorer leurs performances d'une part et concrétiser la politique économique d'autre part. Ce qui nécessite, selon le même intervenant, la garantie de moyens modernes, mais aussi la mobilisation de compétences réunissant des normes scientifiques et objectives.

Le responsable a indiqué que l'humanisation et la rationalisation de l'utilisation du service public "n'est pas l'affaire de l'Etat uniquement, mais doit associer la société aux efforts visant à trouver des solutions efficaces et efficientes pour le traitement de certains comportements répandus dans la société, à l'origine de la dégradation de la qualité des services et de la propagation de la bureaucratie dans les administrations".

Il a insisté, en outre, sur la nécessité de revoir la politique de recrutement adoptée actuellement en vue de s'adapter aux développements opérés, notamment en donnant la chance aux jeunes compétences universitaires disposant aujourd'hui "d'une bonne maîtrise de l'utilisation des technologies modernes".

Ledit document portera sur "la politique publique et tous les volets positifs et négatifs pour l'année 2020", marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné le même responsable, ajoutant qu'il sera procédé à partir de cette année à l'élaboration d'un rapport périodique semestriel.

En marge de cette journée d'études, une convention de coopération a été signée entre le CNESE et l'ENA pour l'échange d'expertises entre les deux établissements et la contribution de l'ENA à la formation, de par son apport au service public et les structures et la ressource humaine dont elle dispose.