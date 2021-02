Algérie: Tlemcen - Vers le parachèvement de la restauration d'une trentaine de sites historiques

Tlemcen — L'office de gestion et d'exploitation des biens culturels (OGEBC) de Tlemcen s'attelle actuellement à l'élaboration d'une trentaine de fiches techniques pour arachever les opérations de restauration des sites historiques, a-t-on appris mardi auprès de son directeur.

Plusieurs sites historiques dont notamment des vieilles mosquées et des minarets, remontant à diverses époques, dont les travaux de restauration ont démarré depuis des années et puis arrêté à cause des problèmes financiers vont être relancés, selon Benazza Mohamed.

Une seule fiche technique est déjà achevée, a ajouté la même source. Il s'agit du minaret de la ville de Hennaya (époque zianide ) qui nécessite quelques travaux légers et une clôture devant la préserver des facteurs de dégradation, a-t-on fait savoir.

La capitale des zianides, compte à elle seule, plus de 70 % du patrimoine archéologique musulman dans le pays, a-t-il expliqué.

Plusieurs sites tels que la mosquée d'ibn merzouk, la mosquée de Sidi Belahcene et le minaret de Jemaa Sid El Benna avaient bénéficié de travaux de restauration, mais en 2013, les travaux sont arrêtés et ces sites attendent toujours la reprise des travaux pour les sauver d'une dégradation certaine.

Ces sites d'une beauté architecturale imprenable qui remontent à diverses époques zianide, almoravide et mérinide entres autres, sont de véritables atouts de développement du tourisme culturel et cultuel, indiquent des présidents d'associations culturelles et touristiques de la wilaya.

De grandes opérations de restauration et de préservation ont eu lieu en dans le cadre de la manifestation "Tlemcen capitale de la culture islamique" en 2011, dans divers sites historiques, notamment le minaret de Mansourah, la citadelle d'el mechouar , bab el kermadine, les remparts d'agadir et autres sites historiques représentant le patrimoine archéologique musulman national, rappelle-t-on.