Gabon: Afrobarometre - Les résultats de la 8è enquête

Les membres du réseau panafricain Afrobarometre ont livré les résultats des enquêtes du huitième(8è) round , le 11 février dernier à Libreville. Il était question pour l'Investigateur national, Christian Wali Wali et les autres conférenciers d'aborder les questions liées à la problématique des réseaux sociaux et de l'éducation au Gabon. La remise des attestations de participation à l'enquête Afrobarometre aux participants était aussi du rendez-vous de cette rencontre.

Les problématiques des réseaux sociaux et l'éducation au Gabon ont été mises sur la table et débattus afin de proposer des pistes des solutions. Après enquêtes, Afrobarometre a finalement livré publiquement ses résultats. Christian Wali Wali, enseignant à l'Université Omar Bongo, Investigateur national Afrobarometre et par ailleurs, Secrétaire Permanent du CERGEP souligne que : "L'actualité nous commande de pouvoir être pédagogique en tant qu'enseignant et de pouvoir participer au débat national sur la question de ce que l'on a nommé au Gabon les danses obscènes qui se déroulent en milieu académique" .

Parlant des résultats, l'enseignant au département de Géographie indique que les résultats ont été récoltés sur l'ensemble du territoire national en février 2020, avant la pandémie Covid-19. Ces résultats, affirme t-il, montrent que le pays est suffisamment couvert par des infrastructures éducatives presque dans toutes les zones où les enquêteurs sont passés.

"Nous avons pu identifier une structure scolaire partout où nous sommes passés. Malgré l'existence desdites structures scolaires, la très large majorité (81%) des Gabonais jugent « très mal » ou « plutôt mal » la satisfaction des besoins en éducation des populations"affirme t-il.

En ce qui concerne la question sur les réseaux sociaux, les résultats indiquent, toujours selon les enquêteurs , que la très large majorité des Gabonais disent que les réseaux sociaux informent beaucoup les gens sur l'actualité (93%) et aident les gens à avoir plus d'impact sur les processus politiques (80%). Mais 84% des citoyens pensent que les réseaux sociaux disposent les gens à être plus réceptifs aux fausses nouvelles.

Il faut souligner que beaucoup de participants à cette huitième enquête Afrobarometre ont reçu leurs attestation de participation à la satisfaction du Dr Christian Wali Wali. Aussi, faut-il le rappeler, Afrobaremetre est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie.

Il a été lancé en 1999-2001 dans 12 pays. Son objectif est de donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires.