Gabon: L'arboretum Raponda Walker - A la découverte de la biodiversité de la forêt gabonaise

L'Arboretum Raponda-Walker (ex-forêt de la Mondah) est une zone protégée ouverte au public avec une forêt qui couvre plus de 6 747 hectares. Ce site avec son circuit bleu "bois des géants", vous permet d'observer toutes les essences de bois de la flore gabonaise avec les explications et enseignements des ecoguides. Et vous savez quoi ? c'est seulement à 20 minutes en voiture de Libreville.

L'Arboretum tient son nom du premier ethno-botaniste gabonais Monseigneur André Raponda-Walker, prêtre, et premier naturaliste gabonais (1871-1968). En son temps, il a fait plusieurs études dans cette forêt. Vous pouvez retrouver les arbes suivants :

L'Okala, qui a donné le nom au quartier éponyme, utilisé pour faire des cloisons autour des maisons. On s'en sert pour les décorations, son charbon est de bonne qualité et ses écorces soignent des maladies comme la sinusite. Okala c'est l'arbre pour le feu des cérémonies du bwiti.

Le Nyovè. Cet arbre saigne en apparence comme le sang humain. On l'utilise pour soigner les blessures et ralentir le venin après une morsure de serpent, pour faire des pagaies et pour produire des huiles essentielles.

Irvingia gabonensis ou Andok ou Odika favorise la montée de lait et sert à la préparation de la sauce Odika

Dacryodes Buettneri ou Ozigo est un atangatier sauvage. Ses fruits sont comestibles

Aucoumea Klaineana ou Okoumé ; C'est un bois de construction. Sa résine purifie l'eau et la rafraichit, nettoie les bronches et est aussi utilisée pour la torche indigène.

Le staudtia Gabonensis ou Niové appelé aussi arbre à Bétadine jaune. La décoction d'écorce se boit en cas de troubles menstruels, de dysenterie, d'affections pulmonaires et de toux. Il sert aussi à cicatriser les plaies, à arrêter l'hémorragie et à soigner les douleurs ophtalmiques

Azobé Lophira alata exploitée pour son bois imputrescible. Il est utilisé comme traverse de chemin de fer. Son écorce sert pour le mal au dos et au gommage de la peau

Alep ou Desbordesia Glaudescens sert surtout à la construction

Le Sorro ou Scyphocephalium ochocoa ou arbre à sang. Il est utilisé pour la construction de pirogues. Les graines condimentaires servent d'appât dans les pièges à porc-épic. Les décoctions d'écorce sont un remède contre la blennorragie et la sève traite l'anémie en fer.

On peut aussi y découvrir plusieurs autres arbres dont le Palisota (une plante endémique), dika, Ozigo, Azobé, Phyllobotryon Spathulatum...