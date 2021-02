Congo-Brazzaville: Judo - Difficile consensus sur la tenue de l'assemblée générale élective

Plongés dans une crise depuis près de cinq ans, les acteurs de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fecojuda) peinent à trouver un consensus sur la date de la tenue de l'assemblée générale élective de cette structure.

Si certains fans et pratiquants du judo congolais continuent à plaider pour une fin définitive de la crise en organisant l'assemblée générale élective ce 17 février comme « demandé par la Fédération internationale de judo (FIJ) », d'autres par contre préfèrent que cette affaire soit résolue au Congo et par les Congolais. Les instances internationales doivent simplement « attendre les conclusions du ministère des Sports et du comité olympique qui sont les patrons du sport dans notre pays ».

L'incertitude laisse ainsi la place à la confusion puisque la question sur la date et l'objet de la tenue de l'assemblée générale élective (AGE) est diversement interprétée. Les membres du bureau sortant ont convoqué et sont obstinés à tenir l'AGE pour ce 17 février. Mais, le ministère des Sports et de l'Education physique a aussitôt demandé l'annulation de cette dernière avant de la reprogrammer courant ce mois de février.

Au cours d'une conférence de presse animée le 15 février à Brazzaville, le président sortant de la Fecojuda et candidat à sa propre succession, Marien Ikama, a estimé que pour permettre aux judokas de pratiquer convenablement leur art martial, il est nécessaire de tenir le plus tôt possible l'assemblée générale. Selon lui, l'Union africaine de judo (UAJ) et la FIJ ont instruit la fédération d'organiser ce grand moment de prise de décision, ce 17 février.

« Le ministère n'a pas le pouvoir de nous sanctionner ou suspendre notre assemblée puisque nous ne sommes que des partenaires. Notre tutelle, ce sont la fédération internationale et la confédération africaine. En tant que partenaire, le ministère devrait simplement se retirer au lieu de vouloir prendre des décisions non conformes. C'est un abus de pouvoir. La tutelle qui est la FIJ nous a instruits et nous tiendrons l'assemblée générale comme prévu », a indiqué Marien Ikama lors de l'échange avec la presse.

Il fonde son argumentaire sur les textes de la Fecojuda et des instances internationales. Marien Ikama ne souhaite pas s'incliner devant les décisions locales car, il ne jure que sur le respect du code moral du judo. Malheureusement l'Etat a frappé sur la table et souhaite rétablir de l'ordre en étudiant minutieusement la question avant de mettre fin à la crise qui mine la Fecojuda.

Le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Education physique, Charles Makaya dit Mackaill, a, en effet, signé le 12 février une note interdisant la tenue de l'assemblée de ce 17 février. Dans ce courrier, Charles Makaya pense que le président du comité de normalisation devrait d'abord présenter un rapport d'étape de son travail avant d'organiser l'assemblée générale élective.

« En l'absence du rapport d'étape, après constat que les conditions permettant la tenue d'une assemblée générale élective apaisée et de sortie de crise, ne sont pas remplies, sur instruction de monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous demander de procéder à l'annulation de l'assemblée générale élective prévue le 17 février 2021 à Brazzaville », rapporte le document.

En tout cas, l'inquiétude et l'incertitude restent présentes. Les différentes parties prenantes devraient mettre de côté leur ego afin de permettre aux jeunes judokas de pratiquer convenablement leur discipline puisque la Fecojuda reste, malheureusement, à ce jour l'unique fédération sportive nationale qui n'a pas encore renouvelé ses instances, malgré le fait qu'elle est paralysée depuis plusieurs années. Les dirigeants du sport congolais sont ainsi appelés à agir le plus vite possible car la saison sportive 2020-2021 a été déjà lancée et l'image du pays est en jeu.