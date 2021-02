Congo-Brazzaville: Distinction - Francine Ntoumi nommée membre du Conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement

Nouvelle moisson de distinctions pour la scientifique congolaise spécialiste du paludisme.

Par arrêté ministériel du 8 février 2021, portant nomination au Conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement(IRD), conjointement signé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Francine Ntoumi, enseignante-chercheure à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville, a été nommée membre du conseil scientifique de l'IRD.

C'est un établissement public français placé sous la double tutelle des ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de l'Europe et des Affaires étrangères.

Il porte une démarche originale de recherche, d'expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l'innovation un des premiers leviers de leur développement.

Arrêté ministériel

http://lacongolaise242.org/wp-content/uploads/2021/02/FT.pdf