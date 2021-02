Cote d'Ivoire: Gendarmerie nationale/Le Général Apalo Touré à ses hommes - « Je suis satisfait de vos actions en 2020 »

Le Général de Corps d'Armées, Alexandre Apalo Touré, Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, est fier de ses hommes. Il l'a exprimé ce mardi 16 février, au cours d'un séminaire à Jacqueville.

« Je suis satisfait de vos actions en 2020. Avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le Président de la République également est satisfait. Il nous l'a signifié. Vous êtes restés dignes durant la période délicate que le pays a traversée. Vous n'avez pas répondu aux provocations. Vous vous êtes surpassés. Vous avez fait preuve de professionnalisme et d'efficacité. Après ce séminaire, nous allons récompenser ceux qui ont posé des actions particulières pendant cette période », a-t-il affirmé. Après avoir demandé aux participants de s'acclamer.

Il a, en outre, appelé ses collaborateurs à adopter des attitudes qui honorent la Gendarmerie nationale. « Nous sommes un corps d'élite. Nous devons respecter les populations. Nous devons en chaque circonstance nous rappeler que nous sommes des hommes de droit, des auxiliaires de justice. Chacun de nous a le devoir d'exemplarité. Nous devons faire en sorte que les citoyens, les institutions ne soient pas déçus de nous. Je compte sur chacun de nous pour que nos comportements ne dépeignent pas négativement sur notre institution », a-t-il insisté.

Le Général de Corps d'Armées, Alexandre Apalo Touré a par ailleurs indiqué que ce séminaire devra permettre à la Gendarmerie de faire son introspection et de renforcer la cohésion entre ses hommes. « Nous devons analyser au cours de cette rencontre, les actions pré-électorales, électorales et post-électorales menées par la Gendarmerie. Nous devons pouvoir en tirer les conclusions nécessaires et adopter des comportements. Cette rencontre doit par ailleurs nous permettre de renforcer notre cohésion interne, de sorte à aborder l'année 2021 avec sérénité », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le Général de brigade, Abé Séka Arsène, Inspecteur de la Gendarmerie, président du Comité d'organisation, a souligné que ce séminaire de quatre jours (du 16 au 19 février) organisé à l'intention des officiers généraux et supérieurs de la gendarmerie, a pour but d'évaluer l'ensemble des actions et activités menées par la Gendarmerie nationale au cours de l'année 2020 et de projeter pour l'année 2021, les actions à mener.

« De manière spécifique, il s'agit de faire le bilan des activités de la Gendarmerie nationale pendant l'année écoulée ; déterminer les actions à mener et dresser la matrice pour 2021 ; faire le point sur la création des nouvelles unités ; faire le point sur la mise en œuvre effective de la doctrine de la police de proximité ; évaluer l'état de mise en œuvre des réformes édictées par la Loi de programmation militaire (Lpm 2016-2020) pour la Gendarmerie nationale ; faire des propositions pour l'élaboration de la Lpm 2021-2025 », a-t-il indiqué.

Soulignons que la cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du Préfet du département de Jacqueville, Mme Oulla Félicité, du commissaire divisionnaire major, Timité Namory, directeur général adjoint de la Police nationale et du 1er adjoint au maire de Jacqueville, Logboko Dégni Marcel.