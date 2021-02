Afrique: CAN U20 - Le Maroc entame la compétition par une victoire

Les Lionceaux de Zakaria Aboub ont bien démarré leur CAN U20 avec une victoire contre la Gambie (1-0), ce mardi 16 février. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 24e minute, sur penalty, par Mehdi Moubarik.

Les Lionceaux de l'Atlas ne se sont pas qualifiés à la CAN de leur catégorie depuis 2005. Et depuis le lancement de cette compétition sous l'appellation de la CAN des juniors en 1989, les Lionceaux de l'Atlas ont été consacrés champions d'Afrique qu'une seule fois à Meknès en 1997. Les hommes de Zakaria Aboub sont bien rentrés dans la compétition ce mardi en décrochant un succès face à la Gambie par la petite des marques.

Pour faire la différence, les Marocains s'en sont remis à un but sur penalty de Mehdi Moubarik (26e). Les Gambiens pourront avoir des regrets puisque Zemraoui avait initialement raté sa tentative mais le gardien adverse n'avait pas les deux pieds sur la ligne et le penalty a logiquement été donné à retirer. Une fois en tête, les jeunes pousses de Zakaria Aboub se sont contentées de gérer leur avantage. Les Marocains joueront la qualification vendredi contre le Ghana, vainqueur 4-0 de la Tanzanie un peu plus tôt, dans le match au sommet du groupe.