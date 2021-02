Cote d'Ivoire: Bin-Houyé - La mairie engagée dans l'assainissement de la ville

La salle des fêtes de la mairie de Bin-Houyé s'est avérée trop étroite le 10 février, à l'occasion de la première session du conseil municipal de cette localité.

Le maire André Narcisse Meman se veut ambitieux. En effet, le conseil municipal a pris trois grandes décisions pour assainir la ville et la rendre plus coquette. Ainsi, le maire a procédé au lancement officiel des travaux de reprofilage des rues de la ville et des pistes villageoises, lors du lancement du concours de salubrité du quartier et du village le plus propre doté d'un prix de 5 millions de F Cfa.

Il a également investi le comité d'action des jeunes engagés pour la salubrité de la commune de Bin-Houyé (Cajes). Un groupe composé de 35 jeunes volontaires engagés dans la gestion de la salubrité.

« Nous devons voir grand et passer à une autre étape de notre développement. J'en appelle au sens du devoir et de la responsabilité. Apprenons à compter sur nos ressources propres et faisons en sorte de pouvoir les mobiliser. Bin-Houyé mérite mieux que tout ce que nous avons vu jusque-là, certainement du fait de la crise. Rêvons donc grand et traçons les sillons d'un développement harmonieux avec la participation de tous », dira-t-il.

Le sous-préfet Tapé Laba, qui présidait cette première session de l'année 2021, a dit toute sa disponibilité à accompagner la municipalité dans sa quête du bien-être des populations. Il a également insisté sur la nécessité pour les uns et les autres à avoir un comportement citoyen en payant leurs impôts. C'est à cette seule condition que Bin-Houyé engrangera le maximum de ressources pour financer son développement.