Cote d'Ivoire: Axe Carrefour Institut des aveugles - Carrefour SI Béton - Les travaux de bitumage vont coûter 2,7 milliards de FCfa

C'est au cours d'une cérémonie festive organisée par les populations que Fabrice Coulibaly, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a procédé, hier, à Attécoubé 3, au lancement des travaux de bitumage de l'axe routier Carrefour Institut des aveugles-Carrefour SI Béton.

Long de 2,5 km en 2×1 voie, le tronçon d'un coût de 2,7 milliards de FCfa, financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire, doit être livré dans cinq mois.

La cérémonie a réuni les ministres Danho Paulin en charge des Sports et maire de la commune hôte, Laurent Tchagba chargé de l'Hydraulique et député de la circonscription, Koné Kafana chargé des Relations avec les institutions et maire de Yopougon.

Dans sa communication, Fabrice Coulibaly a indiqué que ces travaux de bitumage interviennent dans le cadre du programme de préservation du patrimoine routier lancé, depuis 2017, par le gouvernement pour accompagner les collectivités locales. "Parce que la dynamisation de la commune passe forcément par la qualité de la voirie", a-t-il souligné.

Le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a également annoncé le bitumage, dans un futur proche, de 20 km de la voirie interne d'Attécoubé. Fabrice Coulibaly a salué l'implication des ministres Laurent Tchagba et Danho Paulin, tous deux fils d'Attécoubé, depuis plus d'un an, dans le suivi du dossier concernant la route objet de travaux.

S'exprimant au nom des populations et de son collègue de l'Hydraulique, Danho Paulin s'est félicité de l'oreille attentive du Chef de l'État qui a permis que se réalise une promesse faite aux populations depuis 2006.

Il a aussi souligné le caractère structurant de la voie en ce qu'elle permettra de rallier le nouveau centre de santé de la commune qui sera inauguré dans quelques jours. Mais également parce qu'elle permettra de désengorger l'autoroute aux heures de pointe. En plus, c'est un rempart supplémentaire contre l'insécurité, puisque des patrouilles policières seront désormais possibles dans cette partie de la commune, selon lui.