Ile Maurice: «Catch and euthanise» - Maneesh Gobin convoqué en cour le 2 mars

Ils n'étaient pas présents en cour ce mercredi 17 février. Les avocats de Maneesh Gobin, ministre de l'Agro Industrie et Didier Pursun, président de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) ont argué qu'étant des institutions publiques, ils n'ont pas à répondre aux public. Mais la juge Johan Moutou-Leckning n'était pas de cet avis...

Le ministre et le président étaient convoqués suite à l'injonction de déposée par Linley Moothien, responsable de l'ONG Quatre Tilapat quant à la méthode «Catch and euthanise» de la MSAW. Pour expliquer leur absence, les avocats ont fait savoir qu'étant des instances publiques, ils n'ont pas à répondre aux questions de la population. La juge Johan Moutou-Leckning, qui présidant la séance, n'était pas de cet avis et a ordonné à Maneesh Gobin et Didier Pursun de se présenter en cour le 2 mars. Sinon, cette situation pourra mettre l'Etat à quatre pattes, a-t-elle dit.

Linley Mootien avait dénoncé à plusieurs reprises les cas de maltraitance envers les animaux au sein de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). En amont de l'injonction, il avait juré un affidavit pour dénoncer les procédures d'euthanasie par la MSAW.

Dépenses non justifiées

Les organisations qui luttent pour le bien-être des animaux ont marqué leur présence à la marche citoyenne le 13 février dernier et ont encore une fois dénoncé la méthode «Catch and euthanise» à la MSAW. Au-delà des revendications sur l'euthanasie, les responsables des ONG ont aussi avancé que depuis 2005, la MSAW, anciennement la MSPCA, n'a pas justifié ses dépenses des fonds alloués depuis 2005. Ils dénoncent aussi les nominés politiques qui, selon eux, n'ont pas à cœur la cause animale.