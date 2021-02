Egypte: Forte demande d'adhésion à la deuxième phase de l'initiative de soutien des exportateurs

Le ministre des Finances, Mohamed Maait, a déclaré mercredi que la deuxième phase de l'initiative de "paiement immédiat en espèces" - qui assure 15% de réduction pour le remboursement anticipé par les compagnies de leurs montants arriérés dus au Fonds de développement des exportations - avait témoigné d'une forte participation de la part des entreprises exportatrices.

950 entreprises ont affiché, depuis le 7 février et jusqu'à présent, la volonté de tirer parti des privilèges de cette initiative, a-t-il précisé.

Et le ministre d'affirmer que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en oeuvre les directives présidentielles sur le soutien du secteur de l'exportation et l'accélération de remboursement des montants arriérés dus au Fonds de développement des exportations, de manière à assurer la liquidité nécessaire aux compagnies exportatrices et leur permettre de remplir leurs engagements et ne pas renvoyer les travailleurs au vu de la pandémie de coronavirus, augmenter leur productivité et renforcer la compétitivité des produits égyptiens sur les marches mondiaux.

Il a fait état de la poursuite, jusqu'au 28 novembre, du dépôt des demandes d'adhésion à l'initiative par les compagnies exportatrices, notant que le succès de la première phase avait amené le gouvernement à lancer la deuxième phase et avait attiré un grand nombre d'exportateurs.

Le gouvernement a dépensé environ 21,5 milliards de LE en un an pour soutenir le secteur des exportations et les exportateurs à travers 6 initiatives, dont la dernière était l'initiative de "paiement immédiat en espèces" qui assure 15% de réduction pour le remboursement anticipé et dont 1069 entreprises ont bénéficié, et ce conformément aux directives présidentielles, a affirmé le ministre, qui a fait l'éloge de la coopération entre le secteur bancaire, le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Fonds de développement des exportations, qui a contribué au succès de l'initiative.

Ces initiatives, a-t-il dit, ont contribué efficacement à assurer la liquidité nécessaire aux compagnies exportatrices pour garantir la poursuite de la roue de la production, élargir la base d'exportation et renforcer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés mondiaux.