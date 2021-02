Madagascar: Agriculture durable - Journée scientifique avec les dirigeants et les bailleurs

Journée scientifique sur l'agriculture durable, au Carlton Anosy.

Une journée d'information scientifique sur « l'intensification écologique pour une agriculture durable sur les hautes terres de Madagascar » s'est tenue le 11 février dernier au Carlton Anosy, organisée à destination des décideurs politiques et financiers. Cette journée a pour objectif de présenter aux principaux acteurs politiques, bailleurs et société civile les apports de la recherche scientifique sur les questions de production durable des exploitations agricoles des Hautes Terres, selon les organisateurs, notamment le Laboratoire des Radioisotopes (LRI) de l'Université d'Antananarivo, le Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), le Fiompiana Fambolena Malagasy Norveziana (FIFAMANOR) et l'Institut de recherche agronomique (CIRAD). Les différentes interventions ont ciblé dans le contexte agricole des Hautes Terres, les voies d'intensification écologique concernant les agrosystèmes pluviaux, en présentant à la fois des résultats de projets de recherche et des besoins de recherche.

Orientations. Les résultats attendus de l'événement sont d'éclairer la décision pour soutenir le développement des cultures pluviales et de l'élevage dans les hautes terres basé sur les principes de l'agro-écologie pour contribuer à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, à l'amélioration du bien-être des ménages agricoles et dans le respect de l'environnement.

« La recherche sur le développement de systèmes agricoles plus productifs et plus durables sur les hautes terres de Madagascar est le fait d'un travail partenarial impliquant six institutions de recherche et d'enseignement nationales et internationales (FOFIFA, Université d'Antananarivo, AfricaRice, IRD, CIRAD, FIFAMANOR) qui interagissent fortement avec les ministères, bailleurs, ONG, organisations paysannes, autres acteurs du développement agricole et rural et les entreprises du secteur agro-alimentaire », ont noté les organisateurs de la Journée scientifique.

Ces six institutions sont rassemblées dans le collectif « Dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat avec les systèmes de production d'altitude et durabilité » (dP SPAD), qui s'intéresse au développement des systèmes de production des zones tropicales d'altitude, afin de permettre une augmentation de la production agricole dans les explications familiales des hautes terres, tout en préservant les ressources naturelles.